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"ساب للتكافل" تجدد بوليصة تأمين الممتلكات مع "السعودي البريطاني"

المصدر: العربية.نت
البنك السعودي البريطاني
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أعلنت شركة ساب للتكافل عن تجديد بوليصة تأمين الممتلكات ضد جميع المخاطر مع البنك السعودي البريطاني "ساب"، على أن يتم التوقيع في 1 أكتوبر.

وأوضحت، في بيان لها على موقع "تداول"، أن إجمالي المساهمة هو أكثر من 1% من الإيرادات وفقا للقوائم المالية المدققة لساب تكافل 2019 بقيمة اشتراك 3,179,792 ريال سعودي.

وأكدت الشركة، بموجب هذا، أنه لم يتم منح أي معاملة تفضيلية في هذه السياسة وأنها ضمن النشاط التجاري المعتاد للشركة.
وسوف يظهر الأثر المالي للوثيقة في النتائج المالية لدى الشركة في 2020.

يذكر أن أعضاء مجلس الإدارة هم: محمد الشايع، بشار القنيبيط،، ياسر البراك، فارس الشريف، ومها السديري، حيث أن لديهم مصلحة مباشرة كممثلين لبنك ساب في مجلس إدارة الشركة.

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#البنك السعودي البريطاني, #سوق السعودية, #تداول, #ساب للتكافل
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