القضاء الأميركي يوقف الحظر المفروض على تحميل "تيك توك"

أوقف قاض أميركي في واشنطن بشكل مؤقت أمرا أصدرته إدارة ترمب بمنع شركة أبل ومحرك البحث غوغل التابع لشركة ألفابيت من تمكين تنزيل تطبيق تيك توك للمقاطع المصورة القصيرة على الإنترنت والذي كان من المقرر أن يبدأ سريانه في الساعة 11.59 مساء أمس الأحد.

ووافق قاضي المحكمة الجزئية الأميركية كارل نيكولز في ساعة متأخرة من مساء الأحد على أمر قضائي مبدئي سعت إليه شركة بايت دانس المالكة لتيك توك للسماح باستمرار وجود التطبيق في متاجر التطبيقات بالولايات المتحدة.



لكن القاضي رفض "في الوقت الحالي" وقف القيود الإضافية لوزارة التجارة والتي من المقرر سريانها في 12 نوفمبر والتي قال تيك توك إنها ستؤدي إلى استحالة استخدام التطبيق في الولايات المتحدة.

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وينص آخر مشروع اتفاق أعلن عنه في نهاية الأسبوع الماضي، على إنشاء شركة جديدة "تيك توك غلوبال"، تضم شركة أوراكل الأميركية، بصفتها شريكاً تكنولوجياً في الولايات المتحدة، وشركة وولمارت الأميركية كشريك تجاري.

وبموجب الاتفاق، ستملك أوراكل 12,5% من رأسمال تيك توك، فيما تمتلك وولمارت 7,5%، كما سيشغل أميركيون أربعة من مقاعد مجلس الإدارة الخمسة. لكن إتمام هذا المشروع، يتوقف على إرادة الرئيس الأميركي والحكومة الصينية، وسط حرب تجارية متصاعدة بين واشنطن وبكين. وردد الرئيس الأميركي، أنه لن يعطي موافقته على الاتفاق إذا استمرت الشركة الأم الصينية "بايتدانس" في "السيطرة" على المجموعة الجديدة.