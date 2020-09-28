"جاكو" تتلقى خطاباً رسمياً لتعديل إقرارات زكوية سابقة

أعلنت شركة القصيم القابضة للاستثمار "جاكو" تلقيها خطابات من الهيئة العامة للزكاة والدخل بتعديل للإقرارات الزكوية المقدمة للفترة من عام 2014 إلى عام 2018 م والمطالبة بسداد فروقات زكوية عن السنوات المشار إليها بإجمالي مبلغ قدره 13.26 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان على "تداول" إنها قدمت الإقرارات الزكوية ودفعت الزكاة عن تلك السنوات استنادا إلى آلية احتساب المستشارين والمدققين الخارجيين لحسابات الزكاة. والجدير بالذكر أنه ووفقا لتلك الخطابات فإنه يحق للشركة الاعتراض على تلك التعديلات خلال المدة النظامية (ستون يوما) من تاريخ استلام تلك الخطابات هذا، وعليه تعتزم الشركة رفع لائحة الاعتراض على تلك التعديلات خلال المدة النظامية، هذا وسوف يتم تحديد الأثر المالي لاحقا.

وكانت الشركة قد أعلنت في وقت سابق عن صدور قرار مجلس إدارة الشركة بإنهاء عمل عبدالله بن إبراهيم المهوس العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة، وذلك بدءا من يوم أمس الثلاثاء، مع استمراره عضواً بمجلس الإدارة.

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وقرر المجلس تكليف مدير الإدارة المالية بتسيير أمور الشركة العاجلة والمناطة إلى العضو المنتدب والرئيس التنفيذي السابق لحين تعيين رئيس تنفيذي جديد للشركة خلال شهر.

وعزت الشركة، في بيانها للسوق المالية السعودية تداول، هذا القرار إلى "ما تقتضيه مصلحة الشركة".