"نسيج العالمية" توصي بتخفيض رأس المال 43% ورفعه 150 مليون ريال

قررت شركة نسيج العالمية التجارية بتخفيض رأسمال الشركة بنسبة 43.4% إلى 100.75 مليون ريال من 178.16 مليون ريال.

وأوضحت الشركة في بيان لها على موقع "تداول"، أن سبب تخفيض رأسمال هو إعادة هيكلة رأسمال الشركة لإطفاء الخسائر المتراكمة كما في تاريخ 30 يونيو 2020م بمبلغ 77.4 مليون ريال سعودي، وذلك عبر إلغاء عدد 7,740,500 سهم من أسهم الشركة، سيتم تخفيض 1 سهم لكل 2.302 سهم.

وأكدت أنه لا يوجد تأثير جوهري من تخفيض رأسمال الشركة على التزاماتها المالية.

موضوع يهمك أعلنت شركة نسيج العالمية التجارية (نسيج)، اليوم الاثنين، عن النتائج المالية الأولية للربع الثاني من العام الجاري، مقلصة... نسيج العالمية تقلص خسائرها الفصلية بـ 65% شركات

وفي نفس الاجتماع، تم تعيين شركة الوساطة المالية (وساطة كابيتال) كمستشار مالي بخصوص تخفيض وزيادة رأس المال، وكذلك سيتم الإعلان في حينه عند تقديم ملف طلب تخفيض رأسمال الشركة إلى هيئة السوق المالية للحصول على موافقتها.

كما أوصى مجلس إدارة الشركة في نفس الاجتماع بتاريخ 2020/9/28 الموافق 1442/02/11هـ للجمعية العامة غير العادية وبعد الانتهاء من عملية تخفيض رأس المال، بزيادة رأسمال الشركة من خلال طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 150 مليون ريال.

وتهدف الشركة بشكل أساسي من زيادة رأس المال إلى رفع ملاءتها المالية والتوسع الاستراتيجي وتحسين الأداء المالي ومعدلات الاقتراض والتكاليف المتكبدة منها.

على أن تكون الأحقية في الاكتتاب للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قررت زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية والذين تظهر أسماؤهم في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الجمعية العامة غير العادية والتي سيتم تحديد موعدها لاحقاً.

كما نود التنويه أن عملية زيادة رأس المال مشروطة بموافقة الجهات الرسمية ذات العلاقة والجمعية العامة غير العادية.

تجدر الإشارة إلى أن شركة الوساطة المالية (وساطة كابيتال) المستشار المالي ومتعهد التغطية عن عملية زيادة رأس المال.