"أرابتك القابضة" تنفي تعيين مستشار لإعادة هيكلة الديون

قالت شركة أرابتك القابضة اليوم الاثنين، إنها لم تقم بتعيين أي استشاري لإعادة هيكلة الديون.

وأشارت في بيان لسوق دبي المالي إلى أنها تعمل مع مجموعة من الشركات الاستشارية من ضمنها أليكس بارتنرز لوضع حلول وتوصيات لعرضها على المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية القادم المقرر عقده يوم الأربعاء 30 سبتمبر للمناقشة والاعتماد.

وأضافت الشركة أنها تحرص على الالتزام بالنصوص التشريعية ذات العلاقة بالإفصاح والشفافية.

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وقالت وكالة رويترز الجمعة الماضي إن شركة "أرابتك القابضة" عينت شركة "أليكس بارتنرز" كمستشار لإعادة هيكلة ديونها، مبينة أن "أليكس بارتنرز" ستقوم بتقييم ديون "أرابتك" قبل أي مناقشات محتملة مع دائنيها.

وأعلنت الشركة في وقت سابق تأجيل اجتماع الجمعية العمومية للشركة الذي كان مقرراً عقده الخميس الماضي، إلى بعد غد الأربعاء.

وذكرت الشركة في إفصاح لسوق دبي المالي أمس، أن سبب التأجيل يعود إلى عدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لانعقاد الجمعية العمومية.

ومن المقرر أن تناقش الجمعية العمومية كل الخيارات المتاحة أمام الشركة سواء بالاستمرار أو الحل أو خلافه في ظل الوضع الحالي، وبما يقضيه أحكام قانون الشركات التجارية وتعديلاته والقوانين والقرارات والأنظمة المعمول بها في الدولة، وتفويض مجلس الإدارة بتنفيذ الخيار الذي يتم إقراره في الاجتماع والتقدم للجهات المختصة بالطلبات التي تستدعيها القوانين النافذة في الدولة.

وستناقش الجمعية العمومية خلال اجتماعها كذلك تقرير مجلس الإدارة عن وضعها المالي والالتزامات المستحقة عليها. كما ستناقش عملية التعيين المنفذة من قبل مجلس الإدارة لوليد المهيري في منصب عضو مجلس إدارة غير تنفيذي.