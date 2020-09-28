شركة أدوية تفقد ثلث قيمتها بسبب لقاح كورونا

علقت شركة انوفيو للأدوية بصورة جزئية أبحاثها على لقاح فيروس كورونا كوفيد 19، بعد أن أثارت الجهات الرقابية في الولايات المتحدة الكثير من التساؤلات حول الأجهزة المستخدمة في نقل اللقاح إلى الجسم.

وتعمل الشركة على الرد على تساؤلات هيئة الغذاء والدواء الأميركية بشأن أجهزة "Cellectra 2000" المستخدمة في التجارب السريرية، وفقا لبيان الشركة التي تتخذ من بنسلفانيا مقرا لها.

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وقالت إن التعليق الجزئي ليس بسبب أية مشاكل تتعلق باللقاح. وتعتزم الشركة الرد على التساؤلات في أكتوبر، وبعدها ستقوم هيئة الغذاء والدواء الأميركية بإبلاغ الشركة بقرارها بشأن إكمال التجارب.

وكانت أسهم الشركة قد تراجعت 31% إلى 11.62 دولار للسهم الساعة العاشرة صباحا في بورصة نيويورك خلال تداولات اليوم الاثنين.

وشركة إنوفيو للأدوية، بدأت إلى جانب مختبر البحوث التابع لجامعة بنسلفانيا ومعهد ويستار، العمل على اللقاح في وقت مبكر من يناير الماضي. وتم تطوير اللقاح بفترة قصيرة جداً بعد أن نشرت الحكومة الصينية تسلسل جينوم فيروس كورونا.

وبعد ثلاثة أشهر تقريباً، بدأت مرحلة أولى حاسمة من التجارب. ويقول الباحثون من إنوفيو إنهم تمكنوا من تصميم لقاحهم في ثلاث ساعات فقط بعد تلقي تسلسل للفيروس.

شركة إنوفيو، تمكنت في 2016 من التوصل إلى لقاح لفيروس زيكا وطرحته في السوق في غضون سبعة أشهر.