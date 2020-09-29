مصادر: لا عروض من روسنفت وأرامكو لشراء بهارات بتروليوم الهندية

قالت مصادر مطلعة إنه من المستبعد أن تتقدم شركتا النفط العملاقتان روسنفت وأرامكو السعودية بعروض في عملية خصخصة شركة التكرير الهندية بهارات بتروليوم، في ظل تقلص خططهما الاستثمارية.

وتعلقيا على الخبر، أكد شركة "أرامكو" للعربية، أنها تواصل استكشاف فرص النمو المحتملة في آسيا، بما في ذلك الهند، لافتة إلى أنه "سيتم إطلاعكم على المستجدات في هذا الشأن حال ورودها".

وشدد على أن الشركة لا تعلّق على الشائعات أو التكهنات.

وكانت روسنفت الروسية أبدت اهتماما بشراء حصة الحكومة الهندية البالغة 53.29% في بهارات بتروليوم عندما زار الرئيس التنفيذي إيجور ستشين نيودلهي في فبراير شباط، في حين قال وزير التجارة الهندي إن أرامكو متحمسة لفرصة شراء حصة.



لكن مصدرا في روسنفت قال إن الشركة لن تشتري بهارات بترولويوم. وقال مصدر آخر إن روسنفت لن تكون مهتمة إلا بنشاط الشركة الهندية في مجال التسويق والذي يتكون من مستودعات وقود وأكثر من 16 ألفا و800 محطة بنزين.

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وقال "لكي يحدث هذا، ينبغي أن تبيع الهند بهارات بتروليوم على أجزاء".



وتطمح الحكومة الهندية لجمع 8 إلى 10 مليارات دولار من بيع حصتها في بهارات بتروليوم، في وقت تشتد في حاجاتها إلى مصادر لتمويل برامج الضمان الاجتماعي وسد عجز مالي تجاوز بالفعل المستهدف. لكن سهم الشركة هوى نحو 30% على مدى العام المنصرم ليسجل حوالي 386 روبية في تداولات اليوم الثلاثاء.



وبحسب وثيقة لوزارة النفط الهندية، بحثت الحكومة السعودية خصخصة بهارات بتروليوم مع مسؤول بوزارة النفط في يوليو تموز.



لكن مصدرا مطلعا على توجهات أرامكو، قال إنه بعد إبداء اهتمام أولي فإن الشركة لم تقدم عرضا رسميا رغم تمديد المهلة شهرين إلى 30 سبتمبر أيلول.



ولم ترد أرامكو ولا روسنفت حتى الآن على طلبات للتعليق. ولم ترد وزارة المالية الهندية هي الأخرى على طلب مماثل.