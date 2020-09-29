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"الظاهرة الزراعية" تورد 120 ألف طن من قمح الطحين للأردن

المصدر: أبوظبي - وام
"الظاهرة الزراعية" تورد 120 ألف طن من قمح الطحين للأردن
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أعلنت شركة الظاهرة الزراعية، الإماراتية إحدى أبرز الشركات العاملة في المجال الزراعي، عن فوزها بمناقصة توريد 120 ألف طن من قمح الطحين لصالح وزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية.

وسيتم شحن الكمية كاملة خلال شهر ديسمبر المقبل بسعر 257.90 دولار للطن، بعد منافسة مع عدد من كبريات الشركات العالمية مثل شركتي أمير وبا وأستون.

جدير بالذكر أن شركة الظاهرة متخصصة في زراعة وإنتاج وبيع الأعلاف والسلع الغذائية، مثل الأرز والدقيق والفاكهة والخضار وحققت منذ تأسيسها ازدهارا مميزا معتمدة على استراتيجية فعالة للاستثمار الأجنبي، تجلت في سلسلة من عمليات الاستحواذ والشراكة مع منتجي الأغذية والأعلاف حول العالم.

وتستحوذ أعمال إنتاج الحبوب والإتجار بها على حصة كبيرة من أعمال الشركة ضمن قسم الأغذية.

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