منصة "تمارا - سلة" تغير شكل التسوق الإلكتروني بالسعودية

وقعت شركة التقنية المالية تمارا، والتي تتخذ من السعودية مقراً لها، شراكة مع سلة، منصة التجارة الإلكترونية والتي تمكن التجار ورواد الأعمال من إنشاء وإدارة متاجرهم الإلكترونية في المملكة.

تمكن خدمة تمارا العملاء من الشراء عبر الإنترنت والدفع الآجل إما من خلال دفعة واحدة بعد 30 يوماً أو عن طريق 3 أقساط ميسرة بدون رسوم.

وحول هذه الشراكة صرّحت تمارا بأنه الآن يمكن لأكثر من 10,000 متجر على منصة سلة تفعيل خدمة تمارا لعملائهم بالإضافة لوسائل الدفع الإلكتروني المختلفة والخدمات اللوجستية التي تقدمها سلة لجميع الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعمل عليها في المملكة، بنموذج عمل شبيه بمنصة شوبيفاي العالمية.

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وقال تركي بن زرعه، أحد مؤسسي تمارا، في لقاء مع "العربية" "تم تأسيس تمارا من قبل سعوديين وفريق عالمي متمكّن هدفه إيجاد حلول مبتكرة للتحديات المحلية. تركيزنا الأساسي هو على السعودية وذلك لحجم الفرص، بالإضافة إلى التحديّات الكبيرة في مجال التسوّق والمدفوعات وتجربة العملاء. ستقوم تمارا بخدمة عملائها في دول الخليج ومنطقة الشرق الأوسط في المستقبل القريب".

جاء إعلان إطلاق تمارا بعد الطلب الكبير الذي شهده سوق التجارة الإلكترونية خلال هذا العام، وبعد استجابة المتسوّقين للحياة الجديدة بعد جائحة كورونا والتي قللّت بشكل كبير من التسوّق التقليدي.

وقال المستثمر السعودي، مصعب حكمي، وهو مستثمر في كل من سلة و تمارا "ستلعب هذه الشراكة دوراً كبيراً في تغيير سلوك العميل في سوق التجارة الإلكترونية السعودي. أعتقد أن شركة التقنية المالية تمارا ستغير تجربة التسوق وطريقة الدفع التي نعرفها اليوم إلى الأبد".

تسهيلات جديدة

وسببت جائحة كورونا أزمة اقتصادية كبيرة ويشير بعض الخبراء أن تأثيرها يمكن أن يكون الأكبر خلال القرن الماضي بأكمله، لكن يستمر الطلب بالصعود بشكل كبير على التجارة الإلكترونية.

وصرح المهندسان سلمان بت ونواف حريري مؤسسا شركة سلة حول إعلان هذه الشراكة "تقدم هذه الخدمة ميزة فريدة للعملاء وذلك لمرونة مدة الدفع بدون رسوم إضافية على العميل. أما بالنسبة للمتاجر، فتساعد خدمة تمارا في زيادة مبيعاتها بطرق مبتكرة".

وفي سياق جائحة كورونا، قد يظن البعض أنه وقت غير مناسب لإنشاء شركة جديدة، لكن بن زرعه متفائل جداً بهذا الصدد. "إذا لم نبدأ الآن، إذاً متى؟ علمتنا هذه الجائحة والأزمة الاقتصادية التابعة لها عن أهمية التحكم بالمصاريف وشجعتنا على تمكين العملاء من تقسيم قيمة مشترياتهم بطريقة مرنة حتى لا تتأثر ميزانياتهم بشكل كبير".

"تمارا تضع العميل وحماية العميل في المرتبة الأولى من خلال تمكينهم من الاستفادة من حلول مالية شفافة وشاملة وآمنة. أثرت الجائحة بشكل كبير على المتاجر والشركات الصغيرة والمتوسطة، ولذلك نحن نهتم بتطوير حلول تساعد هذه الشركات" أضاف بن زرعه.

سوق واعد

وتشكل السعودية أكبر قاعدة عملاء في الخليج العربي، وقامت الحكومة بتسهيل الإجراءات لإنشاء وتمكين الشركات الناشئة.

وصرّح مسبقاً هذا العام جاك سيلبي، مدير شركة تيل كابيتال، الذراع الاستثمارية لأحد مؤسسي باي بال، للعربية بقوله إن المملكة "هي سوق يستوجب التركيز عليه"، وذلك بسبب حجم وتميز سوق المملكة.

وأكد بن زرعه على تعليقات سيلبي، وأضاف أن "المملكة هي أكبر مركز للشركات الناشئة في المنطقة حالياً وبالأخص لشركات التقنية المالية مثل شركة تمارا. قامت الحكومة والجهات المنظمة بتوفير الدعم اللازم وذلك وفق رؤية المملكة 2030 وبرنامج تطوير القطاع المالي التابع لها".

وأضاف "تمثل فئة الشباب غالبية سكان المملكة، وهذه هي الشريحة المستهدفة للكثير من الشركات الناشئة. بالإضافة إلى ذلك، لدى المملكة قوة شرائية كبيرة تحفز الشركات على التركيز على سوق المملكة".

"لدى المملكة أنظمة حكومة إلكترونية قوية تسهل فتح شركة جديدة وإدارتها، وساعد ذلك في إطلاق تمارا بشكل سريع خلال هذه الجائحة".