"أدنوك" تبحث مع وزيرين إسرائيليين التعاون بالتكنولوجيا والطاقة

أعلن وزير دولة للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والرئيس التنفيذي لمجموعة أدنوك، سلطان الجابر، اجتماعه مع وزير الطاقة ووزير الاقتصاد والصناعة الإسرائيليين.

وأوضح في تغريدة على "تويتر"، أن الاجتماع يأتي في إطار بحث فرص التعاون في مجالات الطاقة والتكنولوجيا والصناعة في أعقاب توقيع معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل.

معالي د. #سلطان_الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والرئيس التنفيذي لمجموعة #أدنوك، يجتمع مع وزير الطاقة ووزير الاقتصاد والصناعة الإسرائيليين، لبحث فرص التعاون في مجالات #الطاقة والتكنولوجيا والصناعة في أعقاب توقيع معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل pic.twitter.com/INoZAmE20E — ADNOC Group (@AdnocGroup) September 29, 2020

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، اتفقوا في اتصال هاتفي جرى في 23 أغسطس الماضي، على مباشرة العلاقات الثنائية الكاملة بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة، حسب ما جاء في بيان مشترك نشرته وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وذكر البيان أن "من شأن هذا الإنجاز الدبلوماسي التاريخي أن يعزز من السلام في منطقة الشرق الأوسط، وهو شهادة على الدبلوماسية الجريئة والرؤية التي تحلى بها القادة الثلاثة، وعلى شجاعة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل لرسم مسار جديد يفتح المجال أمام إمكانيات كبيرة في المنطقة. وتواجه الدول الثلاث العديد من التحديات المشتركة في الوقت الراهن، وستستفيد بشكل متبادل من الإنجاز التاريخي الذي تحقق اليوم".

وأضاف البيان: "سوف تجتمع وفود من دولة الإمارات وإسرائيل خلال الأسابيع المقبلة لتوقيع اتفاقيات ثنائية تتعلق بقطاعات الاستثمار والسياحة والرحلات الجوية المباشرة والأمن والاتصالات والتكنولوجيا والطاقة والرعاية الصحية والثقافة والبيئة وإنشاء سفارات متبادلة وغيرها من المجالات ذات الفائدة المشتركة".

وتابع: "إن بدء علاقات مباشرة بين اثنين من أكبر القوى الاقتصادية في الشرق الأوسط، من شأنه أن يؤدي إلى النهوض بالمنطقة من خلال تحفيز النمو الاقتصادي، وتعزيز الابتكار التكنولوجي، وتوثيق العلاقات بين الشعوب".