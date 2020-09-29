"زين السعودية": إعادة تمويل المرابحة المشترك بـ 3.85 مليار ريال

تمكنت شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين السعودية) من توقيع اتفاقية إعادة جدولة تمويل المرابحة المشترك بقيمه 3.85 مليار ريال من أصل 5.9 مليار ريال والمستحقة في عام 2023 ولغاية العام 2025 بقيمة إجمالية تصل إلى 6 مليارات ريال وفترة سماح من سداد أصل التمويل مدتها سنتان من تاريخ إعادة التمويل، بشروط تجارية أفضل.

وتضمنت هذه الاتفاقية تسهيلات لرأس المال العامل بقيمة مليار ريال والتي كانت 647 مليون ريال في عام 2018 ولغاية العام 2025 مما سيوفر سيولة إضافية لتمويل خطط نمو أعمال الشركة.

وقالت الشركة إنها سوف تقوم بسحب قيمة المبلغ القائم من تمويل المرابحة 3.85 مليار ريال وباقي المبلغ سوف يتم سحبه على دفعات بما يتناسب مع خطط الشركة (بما فيه سداد الدفعات المستحقة لوزارة المالية بداية من العام 2021).

موضوع يهمك قررت شركة نسيج العالمية التجارية بتخفيض رأسمال الشركة بنسبة 43.4% إلى 100.75 مليون ريال من 178.16 مليون ريال.وأوضحت... "نسيج العالمية" توصي بتخفيض رأس المال 43% ورفعه 150 مليون ريال شركات

وقالت الشركة إن البنوك المشتركة في هذا التمويل هم مصرف الراجحي، البنك العربي الوطني ،البنك السعودي الفرنسي، بنك الكويت الوطني، مجموعة سامبا المالية، بنك الجزيرة، بنك الخليج الدولي، بنك كريدى اجريكول.

كما أعلنت الشركة أن هذه التسهيلات مضمونة جزئياً بموجب كفالة معطاة من شركة الاتصالات المتنقلة ش.م.ك.ع ورهن بعض أسهم الشركة المملوكة من قبل بعض المساهمين المؤسسين بالإضافة إلى رهن بعض العقود والذمم المدينة.

وقالت "زين السعودية" إن هذا التمديد التفضيلي طويل الأجل يأتي بعد مباحثات مثمرة مع المؤسسات المصرفية الإسلامية والتقليدية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي. وتظهر إعادة التمويل هذه ثقة البنوك السعودية والدولية في القوة المالية للشركة، ويمثل تمويل المرابحة المعاد جدولته أهمية في خفض تكلفة الدين، تحسين الأداء المالي، وربحية الشركة.