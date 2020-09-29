مصادر: "مبادلة" تبحث استثمار مليار دولار في ريلاينس للتجزئة

أبلغ مصدران رويترز أن صندوق مبادلة للاستثمار التابع لحكومة أبوظبي يجري محادثات بلغت مراحل متقدمة، لاستثمار ما يصل إلى مليار دولار في قسم التجزئة لشركة ريلاينس إندستريز الهندية، مع تنامي اهتمام المستثمرين بالشركة.



وتباشر ريلاينس للتجزئة جولة لجمع التمويل وقد دبرت حوالي 1.8 مليار دولار في الأسابيع القليلة الماضية من كيه.كيه.آر أند كو وسيلفر ليك بارتنرز.



وخاطبت ريلانيس، التي يسيطر عليها موكيش أمباني أغنى رجل في آسيا، مستثمرين ضخوا معا أكثر من 20 مليار دولار في وحدتها الرقمية جيو بلاتفورمز هذا العام، لشراء حصص في وحدة التجزئة، التي لها نحو 12 ألف متجر وتبيع شتى السلع والبضائع، من البقالة إلى الإلكترونيات والملابس والأحذية.

موضوع يهمك ذكرت بلومبيرغ نيوز، اليوم الخميس، نقلا عن مصدر مطلع لم تذكر اسمه، أن ريلاينس إندستريز الهندية تعرض بيع حصة بنحو 20 مليار... ريلاينس الهندية تعرض على "أمازون" حصة بـ20 مليار دولار شركات





واستثمرت مبادلة حوالي 1.2 مليار دولار في جيو بلاتفورمز وأجرى مسؤولوها التنفيذيون محادثات مكثفة خلال الأسابيع الأخيرة مع ريلاينس للاستثمار في مشروع التجزئة، حسبما قالته عدة مصادر مطلعة على سير المحادثات.



وفي حين قال مصدر إن مبادلة "مستعدة بمبلغ" مليار دولار من أجل ريلاينس للتجزئة وإنها تجري الفحص الفني، قال ثان إن المحادثات بلغت مرحلة متقدمة وإن الاستثمار قد يدور بين 500 مليون ومليار دولار.



وأفاد متحدث باسم ريلاينس أن الشركة لا تستطيع تأكيد أي صفقة أو نفيها، مضيفاً أنها "تعكف بشكل دائم على تقييم شتى الفرصة".



وأحجمت مبادلة عن التعليق.



وسيأتي أي استثمار جديد من مبادلة في ريلاينس بعد أشهر من قولها إنها تعتزم توسعة محفظتها في آسيا.