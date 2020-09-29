الحكومة تضمن تمويلا لـ"مصر للطيران" بـ3 مليارات جنيه

أعلنت وزارة المالية المصرية أنها ستضمن تمويلا طويل الأجل بـ3 مليارات جنيه (191 مليون دولار) من البنك المركزي إلى الناقلة الوطنية مصر للطيران، بحسب قانون صادر عن الرئاسة، وذلك وفق ما ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأصدرت الرئاسة قانونا آخر يسمح لوزارة المالية بضمان قرض حجمه مليار جنيه من البنك المركزي إلى الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، وفقا لتقرير الوكالة الرسمية.

موضوع يهمك أعلنت مصر للطيران تقديم تذكرة سفر مدى الحياة، لرضيعة وُلدت على متن طائرة تابعة للشركة.وكان قائد طائرة مصر للطيران،... "مصر للطيران" تمنح تذكرة سفر مجانية مدى الحياة سياحة وسفر

وكانت مصر للطيران قد أعلنت تقديم تذكرة سفر مدى الحياة، لرضيعة وُلدت على متن طائرة تابعة للشركة.

وكان قائد طائرة مصر للطيران، المتجهة من القاهرة إلى لندن، قرر في 18 سبتمبر الجاري، الهبوط اضطرارياً في مدينة ميونخ الألمانية عندما تلقى بلاغاً من طاقم الضيافة بوجود راكبة فاجأتها آلام الوضع، وذلك أثناء مرور الطائرة عبر الأجواء الألمانية فطلب الهبوط الاضطراري، لكن الراكبة كان قد وضعت مولودتها قبل هبوط الطائرة في مطار ميونيخ.

وهنأ الطيار رشدي زكريا، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، الراكبة هيام نصر ناجي دعبان، يمنية الجنسية، على سلامتها ومنح مولودتها تذكرة سفر مجانية مدى الحياة والتي أنجبتها على متن الطائرة أثناء رحلة مصر للطيران المتجهة من القاهرة إلى لندن.