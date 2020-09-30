بعد خطط تحفيز.. انفراجة وشيكة لـ7 شركات طيران أميركية

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية يوم أمس الثلاثاء أنها توصلت إلى اتّفاق مع سبع شركات طيران أميركية كبرى، بينها "أميركان إيرلاينز "ويونايتد إيرلاينز"، ينص على منح هذه الشركات قروضاً فدرالية بهدف الحؤول دون اضطرارها إلى إلغاء وظائف بسبب الأزمة الناجمة عن كوفيد-19.

وقال وزير الخزانة ستيفن منوتشين في بيان "نحن سعداء لإبرام قروض من شأنها أن تدعم هذه الصناعة الحيوية وفي الوقت نفس تضمن التعويض المناسب لدافعي الضرائب".

لكن البيان لم يوضح ما إذا كان هذا الاتفاق ينص على تراجع "أميركان إيرلاينز "ويونايتد إيرلاينز" عن خططهما السابقة لإلغاء وظائف، وفقا لما نقلته "فرانس برس".

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وشركات الطيران الخمس الأخرى الشريكة في الاتفاق هي "ألاسكا إيرلاينز" و"فرونتير إيرلاينز" و"جت بلو" و"هاواي إيرلاينز" و"سكاي ويست إيرلاينز".

أما شركتا "دلتا" و"ساوث ويست" فليستا جزءاً من هذا الاتفاق إذ سبق لهما وأن قالتها إنّهما غير مهتمتمين به.

ومن جهة أخرى دعا منوتشين الكونغرس إلى توسيع برنامج المساعدات الحكومية لدعم التوظيف في صناعة الطيران بأكملها.