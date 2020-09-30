أمازون تتوسع في مصر.. وهذه مطالبها لتسويق المنتجات المحلية

تستعد شركة أمازون العالمية لاتخاذ خطوات هامة خلال الفترة المقبلة لتعزيز تواجدها بالسوق المصرية في الوقت الذي حددت للحكومة المصرية مطالب لتسويق المنتجات المحلية عبر منصة أمازون العالمية.

وقالت مدير السياسات العامة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشركة أمازون العالمية، داليا سيف النصر، إن الشركة تستهدف بدء تصنيع منتجاتها بالسوق المصري باعتباره محورا صناعيا استراتيجيا بمنطقة الشرق الأوسط وذلك باستخدام التكنولوجيات الصناعية المتطورة لشركة أمازون العالمية.

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وأشارت خلال لقاء مع وزيرة التجارة والصناعة المصرية، نيفين جامع، إلى حرص الشركة على جذب المزيد من الشركات المصرية لتسويق منتجاتها عبر منصات الشركة الإلكترونية وبصفة خاصة فى قطاعات الملابس الجاهزة والأدوات المنزلية والمنتجات البلاستيكية وإكسسوارات الأجهزة الإلكترونية.

وأشارت إلى أن فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" ساهم فى زيادة استثمارات الشركة بالإضافة إلى زيادة عدد الموظفين بنسبة 30%.

ولفتت إلى أن شركة أمازون تسوق منتجات 26 قطاعا حول العالم، ويعمل بها 80 ألف موظف بفروعها المنتشرة فى مختلف أنحاء العالم و1000 موظف في مصر.

وطالب عمر الساهي المدير التنفيذي لشركة سوق – أمازون مصر وزارة التجارة والصناعة بتشجيع مختلف الشركات المصرية للحصول على التراخيص والشهادات المحلية والعالمية اللازمة التي تؤهلها لتسويق منتجاتها عبر منصة شركة أمازون العالمية.

ولفت إلى أن الشركة بصدد تعزيز تواجدها في مختلف محافظات مصر خلال المرحلة المقبلة وذلك من خلال توفير مناطق لوجيستية تسهم في تحقيق التواصل المباشر مع كافة المنتجين وفي كافة القطاعات.