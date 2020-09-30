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"عسير" تعلن التصفية الاختيارية لـ3 شركات مملوكة لها

المصدر: العربية.نت
شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات
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أعلنت شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال المقاولات قرار مجلس الإدارة، بالتصفية الاختيارية لـ3 شركات تابعة مملوكة لها بالكامل سبق تأسيسها لأغراض خاصة باستثماراتها وذلك على النحو التالي:

1- شركة الأسطول العربية للتنمية والتطوير العقاري المحدودة (شركة شخص واحد ذات مسئولية محدودة) مملوكة بنسبة 100%، حيث يبلغ رأس مالها المدفوع 500 ألف ريال سعودي.

2- شركة النصرة العالمية للتنمية والتطوير العقاري المحدودة (شركة شخص واحد ذات مسئولية محدودة) مملوكة بنسبة 100%، حيث يبلغ رأس مالها المدفوع 500 ألف ريال سعودي.

3- شركة التلال الاقليمية للاستثمار (شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة) مملوكة بنسبة 100%، حيث يبلغ رأس مالها المدفوع 500 ألف ريال سعودي.

وتعود أسباب التصفية الاختيارية لإعادة هيكل ملكية أحد استثمارات الشركة حيث تم نقل الاستثمار المسجل في شركة الاسطول العربية للتنمية والتطوير العقاري المحدودة وشركة النصرة العالمية للتنمية والتطوير العقاري المحدودة إلى الشركة الأم شركة عسير وانتفاء الحاجة الى الاستمرار في هاتين الشركتين.

فيما يعود سبب تصفية شركة التلال الإقليمية للاستثمار لعدم ممارستها أي نشاط وانتفاء الحاجة لها.

علماً أنه لا يوجد أي أثر مالي ناتج عن عملية التصفية الاختيارية لهذه الشركات.

كلمات دالّة

#شركة التلال الاقليمية للاستثمار, # شركة النصرة العالمية للتنمية, #شركة الأسطول العربية للتنمية, #عسير للتجارة
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