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مبادلة تستثمر ملياري دولار في "سيلفر ليك " الأميركية

المصدر: العربية.نت
مبادلة للاستثمار
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قالت شركة مبادلة للاستثمار، وهي صندوق حكومي تابع لأبوظبي، وسيلفر ليك إن مبادلة ستستثمر ملياري دولار في شركة الاستثمار المباشر في إطار استراتيجية استثمارية أجلها 25 عاما، بحسب ما ورد في "رويترز".

وفي سياق منفصل، أبلغ مصدران رويترز أن صندوق مبادلة للاستثمار التابع لحكومة أبوظبي يجري محادثات بلغت مراحل متقدمة، لاستثمار ما يصل إلى مليار دولار في قسم التجزئة لشركة ريلاينس إندستريز الهندية، مع تنامي اهتمام المستثمرين بالشركة.

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أبلغ مصدران رويترز أن صندوق مبادلة للاستثمار التابع لحكومة أبوظبي يجري محادثات بلغت مراحل متقدمة، لاستثمار ما يصل إلى...

مصادر: "مبادلة" تبحث استثمار مليار دولار في ريلاينس للتجزئة مصادر: "مبادلة" تبحث استثمار مليار دولار في ريلاينس للتجزئة شركات



وتباشر ريلاينس للتجزئة جولة لجمع التمويل وقد دبرت حوالي 1.8 مليار دولار في الأسابيع القليلة الماضية من كيه.كيه.آر أند كو وسيلفر ليك بارتنرز.

وخاطبت ريلانيس، التي يسيطر عليها موكيش أمباني أغنى رجل في آسيا، مستثمرين ضخوا معا أكثر من 20 مليار دولار في وحدتها الرقمية جيو بلاتفورمز هذا العام، لشراء حصص في وحدة التجزئة، التي لها نحو 12 ألف متجر وتبيع شتى السلع والبضائع، من البقالة إلى الإلكترونيات والملابس والأحذية.

واستثمرت مبادلة حوالي 1.2 مليار دولار في جيو بلاتفورمز وأجرى مسؤولوها التنفيذيون محادثات مكثفة خلال الأسابيع الأخيرة مع ريلاينس للاستثمار في مشروع التجزئة، حسبما قالته عدة مصادر مطلعة على سير المحادثات.

كلمات دالّة

#حكومة أبوظبي, #مبادلة للاستثمار, #سيلفر ليك
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