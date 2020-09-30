مجلس إدارة الاتحاد العقارية يوافق على بيع 40% من "دبي أوتودروم"

وافق مجلس إدارة شركة الاتحاد العقارية خلال اجتماعه أمس الثلاثاء على العرض المقدم للاستحواذ على نسبة 40% من رأس مال شركة "دبي أوتودروم" والبالغ قيمته 400 مليون درهم.

وبحسب بيان الشركة لبورصة دبي، فإن مجلس إدارتها وافق على الاستحواذ على عقار استثماري قائم في منطقة الخليج التجاري في إمارة دبي بقيمة 250 مليون درهم.

ووافق مجلس إدارة الشركة أيضا على المضي في المفاوضات للاستحواذ على أصول عقارية استثمارية قائمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، و أمور روتينية وإدارية أخرى.

وكانت الشركة أعلنت في وقت سابق أن مجلس إدارتها سيناقش قرار الاستحواذ على بعض الأصول الاستثمارية القائمة بقيمة 740 مليون درهم في الإمارات.

وقال خليفة حسن الحمادي، رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد العقارية في الشهر الماضي إن شركته تسعى لتنفيذ استحواذات جديدة تتراوح قيمتها بين مليار و 1.5 مليار درهم؛ بهدف تعزيز الأداء المالي.

إلى ذلك، أعلنت الشركة في وقت سابق أنها في المراحل الأخيرة للعملية الشاملة لإعادة هيكلة الديون حيث بدأت المفاوضات مع البنوك التي تتعامل معها الشركة خلال هذا العام.

وستساعد هذه الخطوة الشركة على تحسين وضعها المالي بشكل عام.

ومن المتوقع أن تشمل اتفاقيات إعادة الهيكلة أنواعا مختلفة من الحلول مثل تمديد آجال السداد، وخفض أسعار الفائدة.

وفي 22 يونيو الجاري قرر مجلس إدارة شركة الاتحاد العقارية، تعيين خليفة الحمادي رئيسا لمجلس الإدارة، وعبد الله الرستماني كمدير عام بالإنابة.

أعلنت شركة الاتحاد العقارية في شهر مارس أن حجم ونسبة خسائرها المتراكمة بلغت 2142 مليون درهم، تشكل 49.93% من رأسمالها البالغ 4289.54 مليون درهم.

يذكر أن الشركة كشفت عن تكبدها لخسائر بلغت 218.81 مليون درهم في نهاية العام الماضي، مقابل تحقيق أرباح بقيمة 62.32 مليون درهم في العام قبل الماضي.