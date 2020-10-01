رولز-رويس تنهي محادثات لجمع ملياري استرليني

كشفت صحيفة فايننشال تايمز أن رولز-رويس القابضة ستعلن عن خططها لجمع حوالي ملياري جنيه استرليني (2.58 مليار دولار) من المستثمرين اليوم الخميس، في مسعى لتقوية ميزانيتها.



وبحسب التقرير، تعتزم مجموعة صناعة محركات الطائرات البريطانية المضي قدما في جمع السيولة دون مشاركة صناديق ثروة سيادية من بينها جي.آي.سي السنغافوري.



وكانت الشركة قالت الأسبوع الماضي إن قرارا نهائيا لم يصدر بعد بخصوص تجنيب أسهم لمستثمرين محتملين، "من بينهم أي صناديق ثروة سيادية"، وإنها مازالت تنظر في شتى خيارات التمويل المتاحة.

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وفي وقت سابق، قالت وسائل إعلامية إن الشركة أنهت محادثاتها مع الصناديق السيادية في الكويت وسنغافورة عقب معارضة من مساهميها الحاليين.



وتراجع الشركة خياراتها التمويلية منذ بضعة أشهر، بعد أن عصفت بها قيود السفر المفرضة لاحتواء جائحة كوفيد-19.



وألغت رولز-رويس ما لا يقل عن تسعة آلاف وظيفة في مايو، معظمها في النقل الجوي المدني، بسبب تراجع حركة السفر، وكشفت الشهر الماضي عن خطط لبيع وحدتها الإسبانية آي.تي.بي أيرو وأصول أخرى.



ولم ترد الشركة حتى الآن على طلب من رويترز للتعليق.