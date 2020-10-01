هذه قصة مشروع الشركة المصرية للتكرير.. رئيس القلعة يوضح

افتتحت شركة "القلعة القابضة" رسمياً مشروع الشركة المصرية للتكرير بتكلفة تبلغ 4.3 مليار دولار، وبالشراكة مع الهيئة المصرية العامة للبترول ومجموعة من المؤسسات المحلية والدولية.

ومن المتوقع أن يوفر المشروع ما بين 600 مليون إلى مليار دولار سنوياً للدولة.

وسيوفر مليونين وثلاثمئة ألف طن من وقود السولار المطابق لمواصفات الجودة الأوروبية سنويا، تمثل نحو 40% من واردات السولار حاليا.

موضوع يهمك أشارت نتائج أعمال شركة القلعة المدرجة في البورصة المصرية إلى ارتفاع إيراداتها المجمعة بنسبة 148% لتسجل نحو 17.8 مليار... إيرادات القلعة تقفز 148% لـ 17.8 مليار جنيه بالنصف الأول شركات

ويعد المشروع أكبر مشروع شراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص في أفريقيا، واستغرق نحو 14 عاماً من التخطيط والإنشاء.

وفي هذا السياق، استعرض مؤسس ورئيس مجلس إدارة القلعة للاستشارات المالية الدكتور أحمد هيكل، في مقابلة مع "العربية"، الصعوبات التي واجهت هذا المشروع وحالت دون تنفيذه حتى عام 2014 من الأزمة المالية العالمية وثورة يناير والاحتجاجات عام 2012.

ونوه بأن بناء المشروع قد استغرق نحو 5 سنوات من عام 2014، وبدأ التشغيل الفعلي في سبتمبر 2019.

وشدد على أنه تم الوصول إلى 100% من طاقة المشروع بعد نحو شهر ونصف من بدء التشغيل، وتم تحقيق أرباح نحو 60 مليون دولار شهريا حتى يناير من ثم أتت جائحة فيروس كورونا.

ولفت إلى أن قروض تمويل المشروع أتت من عدة جهات: مؤسسة ضمان الصادرات اليابانية، البنك الأوروبي للاستثمار، وبنك التنمية الأفريقي.

إلى ذلك، أشار إلى مجموعة من المستثمرين في المشروع منهم الحكومة الألمانية والحكومة الهولندية ومؤسسة التمويل الدولية وصندوق ممول من البنك الأوروبي للاستثمار.