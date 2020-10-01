"جي إف إتش" تعتزم توسيع استثماراتها في السعودية

كشف الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة لمجموعة جي إف إتش المالية، هشام الريس، عن نية المجموعة الاستحواذ على مدرستين جديدتين، في المنطقة الشرقية وأخرى في جدة، وذلك تماشيًا مع سياسة المجموعة بالتنوع في الاستثمارات في مختلف القطاعات.

وأضاف "من خلال منصة بريتس قمنا بالعديد من الاستحواذات على المدارس في البحرين ومنطقة الخليج، حاليًا نركز على الاستثمار في المملكة العربية السعودية لتميز اقتصادها ومعدل الطلب المرتفع فيها.

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وأوضح أن التركيز يصب في إدارة المدارس وإنشاء مدارس جديدة، حيث استحوذت المجموعة على 4 مدارس في الرياض وتعمل حاليًا على الاستحواذ على مدرستين أخريين في المنطقة الشرقية وأخرى في جدة"، بحسب صحيفة "أخبار الخليج" البحرينية.

وعلى هامش اجتماع الجمعية العامة العادية للمساهمين، الذي عقد صباح أمس، أكد الريس أن المجموعة في تطور مستقر وأداؤها المالي كان جيدا رغم الظروف التي مرت بها الشركات. وقال: استطعنا في النصف الأول من هذا العام أن نرفع جودة المساهمة من المصرف الخليجي التجاري والصيرفة الإسلامية إلى مستوى إيجابي.