"بترو رابغ": اكتمال الاستيفاء المالي للمرحلة الثانية بمشروع رابغ

أعلنت شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات (بترورابغ)، اليوم الخميس، عن اكتمال الاستيفاء المالي لمشروع رابغ (المرحلة الثانية)، حسب متطلبات المقرضين.

وأوضحت الشركة، في بيان على السوق المالية السعودية "تداول"، أن أهمية هذا الاستيفاء تكمن في تأكيد قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها المالية باستخدام عائداتها من عملياتها التشغيلية، الأمر الذي يدعم موقف الشركة المالي.

وأشارت إلى أن هذه الخطوة تأتي بعد إتمام الشركة اختبار الموثوقية للمقرضين بمتوسط معدلات إنتاج أولية بلغت 99%، وما تلاها من عملية الدمج المالي لمشروع رابغ (المرحلة الثانية) خلال الربع الأخير من العام الماضي.

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وأعلنت "بترو رابغ"، في نهاية أكتوبر 2019، عن اكتمال ونجاح اختبار الموثوقية للمقرضين لمرافق المرحلة الثانية الذي بدأ بتاريخ 1 أغسطس 2019 وحتى تاريخ 30 أكتوبر 2019.

وقالت الشركة إنه تم توقيع 3 اتفاقيات مشتركة لتسهيلات وقروض دوارة بقيمة 7.5 مليار ريال وذلك يوم الأربعاء، 13 صفر 1442هـ، الموافق 30 سبتمبر 2020.

ووقعت الشركة الاتفاقيات مع أرامكو السعودية بقيمة 1.8 مليار ريال، واتفاقية قرض دوار مع أرامكو السعودية بقيمة 2.8 مليار يال، واتفاقية قرض دوار مع سوميتومو للكيماويات المحدودة بقيمة 2.8 مليار ريال.

وكانت شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات (بترورابغ)، قد أعلنت في وقت سابق عن النتائج المالية الأولية للربع الأول من العام الجاري، والتي حققت خلالها الشركة صافي خسائر بلغت 1.8 مليار ريال، مقارنة بأرباح قدرها 257 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وتراجعت مبيعات الشركة خلال نفس الفترة بنسبة 51.8% لتصل إلى 4.062 مليار ريال، مقارنة بإيرادات قدرها 8.428 مليار ريال.

وقالت الشركة، في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، إن سبب تحقيق صافي الخسارة خلال الربع الحالي مقارنة بصافي الربح للربع المماثل من العام السابق يعود بشكل رئيسي إلى الإيقاف الكامل لمجمع الشركة الصناعي لفترة 60 يوماً ابتداءً من 1 مارس ،2020 وذلك لإجراء الصيانة الدورية الشاملة والمجدولة سابقاً.

وساهم هامش الربح السلبي للمنتجات المكررة وانخفاض هامش الربح للمنتجات البتروكيماوية نتيجة لضعف الطلب العالمي خلال فترة جائحة مرض فيروس كورونا 19 إلى تحقيق مزيد من الخسائر.