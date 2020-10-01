تعيين الجديعي رئيسا تنفيذيا لـ "صادرات"

أعلنت الشركة السعودية للصادرات الصناعية عن موافقة مجلس الإدارة بالتمرير على استقالة الرئيس التنفيذي حازم فهد الدوسري من منصبه كرئيس تنفيذي مع أستمرار عضويته في مجلس الإدارة (عضو مستقل)، وتعيين سليمان حمد الجديعي بمنصب الرئيس التنفيذي للشركة.

إلى ذلك، أعلنت "صادرات" عن أستلام إشعار ترسية مشروع تمثيل الشركات السعودية في جمهورية العراق من هيئة تنمية الصادرات السعودية حيث ستقوم الشركة بتمثيل 100 شركة سعودية في جمهورية العراق بالتعاون مع هيئة تنمية الصادرات السعودية بالإضافة إلى خدمة عقود الشركة الحالية والمستقبلية من خلال التواجد في السوق العراقي لتصدير المنتجات الوطنية بشراكة مع الشركات المصنعة السعودية.

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وكانت الشركة قد أعلنت في وقت سابق عن النتائج المالية الأولية للربع الثاني من العام الجاري، معمقة من خسائرها بنسبة 250%.

وبلغت صافي خسائر الشركة، خلال تلك الفترة، 11.5 مليون ريال لتزيد بنحو 3.5 مرة مقابل 3.28 مليون ريال خسائر خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأوضحت الشركة، في بيان للسوق المالية السعودية تداول، إن صافي خسائرها بلغت 11.25 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة تراجع 5%، مقابل 11.86 مليون ريال خسائر خلال نفس الفترة من العام الماضي.

ويعود سبب ارتفاع صافي الخسارة خلال الربع الحالي إلى زيادة الديون المشكوك في تحصيلها، وكذلك ارتفاع المصروفات العمومية والإدارية، على الرغم من ارتفاع الإيرادات الأخرى مقارنة بالربع المماثل من العام السابق للعام 2019، وفقا لبيان الشركة.