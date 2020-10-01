وفا للتأمين تقلص خسائرها الفصلية بـ 87.7%

أعلنت الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني "وفا للتأمين"، اليوم الخميس، عن النتائج المالية الأولية للربع الثالث من عام 2019 محققة صافي خسائر قدرها 4 ملايين ريال.

وأشارت البيانات التي أرسلتها الشركة للسوق المالية السعودية تداول، إلى أن خسائرها تراجعت بنحو 87.74% مقارنة بخسائر قدرها 33.224 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأظهرت بيانات الشركة أن خسائر الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضي بلغت 32.433 مليون ريال، متراجعة بنحو 57.147% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وعزت الشركة انخفاض الخسائر في الربع الحالي، مقارنة بنفس الفترة من عام 2018 إلى انخفاض مخصص صافي المطالبات المدفوعة إلى 0.387 مليون في الربع الثالث 2018.