غوغل تطرح هاتفين يدعمان الجيل الخامس

أعلنت شركة غوغل عن العديد من المنتجات، أبرزها هاتفاها الذكيان الجديدان (بكسل 4أي 5جي) Pixel 4a 5G، و(بكسل 5) Pixel 5، اللذان يمتازان بدعم شبكات الجيل الخامس 5G، وتقديم بعض المواصفات بسعر اقتصادي نسبيا.

ويقدم هاتف Pixel 5 الذي يُعدّ الهاتف الرئيسي للشركة الأميركية لعام 2020 شاشة من نوع OLED بقياس 6 بوصات وبدقة 2340×1080 بكسلًا، ومع تحديث 90 هرتزًا. كما يقدم الهاتف ذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت.

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ويحتوي الهاتف بطارية بسعة 4,080 ميلي أمبير/ الساعة مع دعم تقنية الشحن السريع باستطاعة 18 واطًا عن طريق منفذ من نوع (يو إس بي-سي) USB-C، بالإضافة إلى معالج (سنابدراجون 765جي) Snapdragon 765G من شركة كوالكوم الأميركية، الذي بفضله يدعم الجهاز شبكات الجيل الخامس 5G، وفقا للبوابة العربية للأخبار التقنية.

وتقول غوغل: إن هاتف Pixel 5 يمتاز عن هاتف Pixel 4A الذي أُعلن عنه حديثًا أيضًا بدعم مقاومة الماء والغبار وفق معيار IPX8، وتقنية الشحن اللاسلكي العكسي، والزيادة في حجم ذاكرة الوصول العشوائي (رام)، والحماية الأقوى للشاشة من نوع (جوريلا جلاس 6) Gorilla Glass 6.

وتأتي شاشة Pixel 5 بثقب للكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 8 ميجابكسل، أما الكاميرتان الخلفيتان فهما تأتيان بدقة 12 ميجابكسل للرئيسية، وبدقة 16 ميجابكسل للأخرى المخصصة للتصوير الفائق العرض بزاوية 107 درجات.

وسيتوفر هاتف Pixel 5 الجديد اعتبارًا من 15 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل في الولايات المتحدة، وذلك بسعر 699 دولارًا أمريكيًا.

أما هاتف Pixel 4a 5G، فينقصه دعم ميزة مقاومة الماء، والشحن اللاسلكي، ولكنه يشترك مع Pixel 5 في بعض المواصفات، مثل: حجم ذاكرة التخزين الداخلية، ونوع الشاشة ودقتها، والمعالج، ودقة الكاميرتين الخلفيتين. ولكنه يمتاز بوجود منفذ لسماعات الأذن.

وتأتي بطارية الهاتف بسعة 3,885 ميلي أمبير/ الساعة، كما تأتي ذاكرة الوصول العشوائي (رام) بحجم 6 جيجابايت، وتأتي الشاشة بقياس 6.2 بوصات.