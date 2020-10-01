كورونا يعمق جراح أرابتك ويجبرها على التصفية وإعلان الإفلاس

فوض مساهمو شركة أرابتك القابضة مجلس الإدارة للتقدم بطلب التصفية بسبب وضعها المالي غير القابل للاستمرار نتيجة لتداعيات الجائحة بحسب ما أفادته الشركة في رسالة إلكترونية داخلية.

وقالت مصادر مطلعة لـ "العربية نت" إن المساهمين فوضوا مجلس الإدارة أيضا لتعيين "أليكس بارتنرز" و"ماثيو وايلدي" وأي شخص أو أشخاص آخرين يراه مناسبا لتصفية العمليات.

وتأتي هذه الأنباء بعد أن كانت الشركة قد أعلنت في التاسع من سبتمبر إنها ستدعو لعقد اجتماع جمعية عمومية بموجب قانون الشركات في الإمارات الذي يلزمها بالتصويت على استمرار العمل إذا بلغت الخسائر المتراكمة نصف رأسمال الأسهم المصدرة.

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وتواجه أرابتك تحديات بالجملة أوصلت خسائرها المتراكمة إلى 1.46 مليار درهم بنهاية الربع الثاني وهو ما يمثل 97% من رأسمالها.

إضافة إلى ذلك وعلى الرغم من أن لدى الشركة نحو 503 ملايين درهم من النقد والودائع قصيرة الأجل إلى أن صافي النقد المتاح لديها هو 184 مليون درهم فقط وذلك لأن لديها سحوبات على المكشوف لدى البنوك بأكثر من 318 مليون درهم.

أما مجموع المطلوبات على الشركة فكان 10.1 مليارات درهم بنهاية الربع الثاني مقابل موجودات بـ9.7 مليارات درهم.

ومن أكبر المساهمين في أرابتك، شركات آبار بحصة مجتمعة تبلغ 37.7% وتصاميم العقارية بحصة 7%