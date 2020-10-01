رولز رويس وكورونا.. 6.5 مليار دولار لتعويض شح السيولة

تعتزم شركة رولز رويس لصناعة المحركات جمع 5 مليارات جنيه استرليني (6.5 مليار دولار) منها مليارا استرليني من المستثمرين لمواجهة "أسوأ التصورات" بعدما قوضت أزمة السفر الناتجة عن تفشي فيروس كورونا التدفقات النقدية للشركة البريطانية.



وتدفع شركات الطيران لرولز رويس استنادا إلى عدد الساعات التي يقطعها محركها خلال تحليق طائراتها الأكبر حجما.

لكن المخاوف بشأن تعثر سفر الرحلات طويلة المدى محا قيمة أكثر من 80% من أسهمها هذا العام وخفض قيمتها السوقية إلى نحو 2.5 مليار جنيه فحسب.

موضوع يهمك كشفت صحيفة فايننشال تايمز أن رولز-رويس القابضة ستعلن عن خططها لجمع حوالي ملياري جنيه استرليني (2.58 مليار دولار) من... رولز-رويس تنهي محادثات لجمع ملياري استرليني شركات





وقالت الشركة، التي يستخدم محركها في طائرات بوينغ 787 وإيرباص 350، في مايو أيار إنها ستخفض 9 آلاف وظيفة بسبب الجائحة مضيفة أن أوضاعها المالية العامة تواجه تدقيقا شديدا وهو ما قال رئيسها التنفيذي إنه ينبغي أن ينتهي بفضل خطة اليوم الخميس.



وأثارت المخاوف بشأن الوضع المالي للشركة تكهنات بحزمة إنقاذ مالي من الحكومة لرولز رويس التي جرى تأميمها في 1971 ثم تمت خصخصتها في وقت لاحق.



لكن المدير المالي للشركة ستيفن دينتث نفى ذلك وقال "هذا ليس جزءا من أي من خططنا".



وتراجعت أسهم الشركة 11% إلى 116 بنسا في الساعة 11:18 بتوقيت غرينتش وهو أدنى مستوى منذ 2004 بعدما أعلنت أنها ستجمع نحو ملياري استرليني عبر إصدار حقوق.