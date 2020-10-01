"مبادلة" ستستثمر 3.1 مليار درهم في ريلاينس ريتيل الهندية

أعلنت "مبادلة للاستثمار" أنها ستستثمر 3.1 مليار درهم في ريلاينس ريتيل فنشرز.

وقالت مبادلة للاستثمار، في بيان لها، إن الاستثمار يقدر ريلاينس ريتيل عند تقييم ما قبل النقد بـ 4.285 تريليون روبية، بحسب ما ورد في "رويترز".

موضوع يهمك قالت شركة مبادلة للاستثمار، وهي صندوق حكومي تابع لأبوظبي، وسيلفر ليك إن مبادلة ستستثمر ملياري دولار في شركة الاستثمار... مبادلة تستثمر ملياري دولار في "سيلفر ليك " الأميركية شركات

وكانت قالت "ريلاينس أندستريز ليمتد" و"جيو بلاتفورمز ليمتد" الهندية، في يونيو الماضي، إن شركة مبادلة للاستثمار "مبادلة" سوف تستثمر 4.4 مليار درهم في "جيو بلاتفورمز" على أساس قيمة سهمية تعادل 239 مليار درهم وقيمة تقديرية للمنشأة تبلغ 250 مليار درهم.

وستحصل "مبادلة" مقابل هذا الاستثمار على حصة 1.85% في جيو بلاتفورمز.

وبهذا الاستثمار تجمع "جيو بلاتفورمز" 43 مليار درهم من نخبة من أبرز المستثمرين العالميين في التكنولوجيا والنمو، ومن بينهم فيسبوك، وسيلفر ليك، وفيستا إكويتي بارتنرز، وجنرال أتلانتك وكيه كيه آر ومبادلة خلال أقل من 6 أسابيع.

وتعد "جيو بلاتفورمز"، المملوكة بالكامل لشركة ريلاينس اندستريز منصة للجيل القادم من التكنولوجيا تركز على توفير خدمات رقمية عالية الجودة بأسعار مناسبة في أنحاء الهند، حيث توفر خدماتها لأكثر من 388 مليون مشترك.