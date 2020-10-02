"سنتامين" تتوقع تراجع إنتاج الذهب لـ70 ألف أونصة بالربع الأخير

توقعت سنتامين، اليوم الجمعة، انخفاض الإنتاج السنوي بعد أن أرجأت شركة تعدين الذهب عمليات لاستخراج المعدن في منجمها الرئيسي السكري في مصر.

وقالت سنتامين إنها تتوقع انخفاض إنتاج الذهب في الربع الأخير من العام إلى نحو 70 ألف أونصة من 120 ألف أونصة أنتجتها في الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر أيلول، بحسب ما ورد في "رويترز".

وكانت سنتامين لاستخراج الذهب قد أعلنت، في أغسطس الماضي، ارتفاع أرباح النصف الأول من العام قبل الضرائب، مدعومة بزيادة إنتاج منجم السكري التابع لها في مصر وصعود أسعار المعدن بفعل الطلب على الملاذات الآمنة في ظل تفشي فيروس كورونا.

وأعلنت الشركة عن توزيعات أرباح مرحلية ثانية بواقع ستة سنتات للسهم، قائلة إن الأرباح قبل الضرائب زادت إلى 191 مليون دولار لنصف السنة المنتهي في 30 يونيو حزيران، مقارنة مع 59.6 مليون قبل عام، بارتفاع قدره 220%.

وبلغ إجمالي استثمارات الشركة التراكمية في مصر نحو 4.2 مليار دولار خلال 6 سنوات في الفترة من النصف الثاني من 2014 وحتى النصف الأول من 2019.

يذكر أن مصر وقعت اتفاقية مع شركة سنتامين مصر، وهي شركة أسترالية، للتنقيب عن الذهب بمنجم السكري، وهو منجم ذهب ضخم يقع بمحافظة البحر الأحمر، ومرشح لأن يحتل مرتبة بين أكبر 10 مناجم ذهب في العالم.