قرض بمليار دينار للبترول الكويتية.. والحصة الأكبر للوطني وبيتك

رتبت البنوك المحلية الكويتية قرضا لمؤسسة البترول الكويتية بقيمة مليار دينار، أي ما يقارب 3.3 مليار دولار لتمويل مشاريع رأسمالية.

وقاد بنك الكويت الوطني الشق التقليدي من القرض بقيمة 600 مليون دينار، فيما تولى بيت التمويل الكويتي ترتيب وتسويق الشريحة الإسلامية بقيمة 400 مليون دينار.

وتبلغ حصة بنك الكويت الوطني من القرض 370 مليون دينار، مقابل 304 ملايين دينار لبيت التمويل الكويتي، و60 مليون دينار لكل من بنك الخليج وبنك بوبيان والبنك الأهلي.

إلى ذلك، أكد البنك المركزي في تغريدة على تويتر التزامه بقوة الدينار واستقرار سعر الصرف.

موضوع يهمك أكد بنك الكويت المركزي، اليوم السبت، في تغريدة على تويتر، التزامه بقوة الدينار واستقرار سعر صرفه.وقال البنك "في ضوء... "المركزي" الكويتي يؤكد التزامه بقوة الدينار واستقرار سعر الصرف بنوك وتمويل

يأتي ذلك في ضوء تقرير نشرته بعض المواقع حول تخفيض قيمة العملة المحلية.

وأشار المركزي إلى أنه سيواصل الالتزام بالسياسات الرامية لتقوية الدينار والمحافظة على الاستقرار المالي والنقدي .



تجدر الإشارة إلى أن وكالة موديز خفضت مؤخرا تصنيف الكويت، تبعه خفض تصنيف أكبر بنكين، هما بنك الكويت الوطني وبيت التمويل الكويت.

وأشارت الوكالة إلى أن قرار الخفض يعكس ارتفاع مخاطر السيولة الحكومية وضعف الحوكمة والمؤسسات في الكويت.