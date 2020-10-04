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صادرات" تبيع حصتها في "المخازن والخدمات" بـ4 ملايين ريال

المصدر: العربية.نت
الشركة السعودية للصادرات الصناعية
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أعلنت الشركة السعودية للصادرات الصناعية "صادرات" الانتهاء من إجراءات بيع وتحصيل قيمة حصة الشركة "المخازن والخدمات المساندة"، والبالغة 3.846% من رأس مالها البالغ 260 مليون ريال بواقع مليون سهم.

وأشارت الشركة إلى أن قيمة تكلفة الاستثمار في شركة المخازن والخدمات المساندة قدره 11 مليون ريال.

مع العلم بأن آخر تقييم للاستثمار في شركة المخازن والخدمات المساندة بالقوائم المالية للشركة للربع الثاني من العام الحالي 2020م بقيمة (6.115.121 ريال).

وقد تمت بيع حصة الشركة بمبلغ وقدره 4 ملايين ريال بواقع 4 ريالات للسهم الواحد وسيتم الإعلان عن الأثر المالي في نهاية العام الحالي 2020.

كلمات دالّة

#سوق السعودية, #السعودية للصادرات الصناعية, #المخازن والخدمات المساندة, #تداول
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