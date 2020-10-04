نمو أرباح "المراعي" بـ7% لـ621 مليون ريال بالربع الثالث

ارتفعت أرباح شركة المراعي، بنسبة 7% إلى 621 مليون ريال بالربع الثالث، مقارنة بـ581 مليون ريال بالربع المماثل من العام الماضي.

وخلال فترة الـ9 أشهر، ارتفعت أرباح المراعي إلى 1.6 مليار ريال بنسبة 10%، مقارنة بـ1.5 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.

ويعود سبب الارتفاع في صافي الدخل العائد لمساهمي الشركة للربع الثالث من 2020 مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، بنسبة 6.9% بشكل رئيسي إلى:

- الإيرادات: على الرغم من زيادة ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15% في 1 يوليو من هذا العام، فقد كان هناك نمو في مبيعات جميع القطاعات تقريباً وأتى ذلك بقيادة قطاع الأغذية والحليب طويل الأجل حيث سجلوا نمواً بأرقام مزدوجة، كان الاستثناء الوحيد هو فئة المخابز بسبب الانخفاض في نطاق الاستخدام الفردي.

موضوع يهمك أكدت ندى أمين، محللة القطاع الاستهلاكي في قطاع البحوث في المجموعة المالية هيرميس، أن شركة المراعي، وشركات القطاع الغذائي... هيرمس: أداء قوي أمام "المراعي" بالربع الثاني 2020 اقتصاد

ومن حيث قناة المبيعات كان النمو مدفوعاً بشكل أساسي بقناة البيع بالتجزئة وارتفاع الصادرات مدفوعاً بتوفر المنتج. انتعش أداء قناة الخدمات الغذائية من الربع الثاني من عام 2020 بعد رفع القيود الوبائية لـ (COVID-19)، لكنه ظل ثابتا على أساس سنوي. ومن حيث النمو الجغرافي، فقد كانت المملكة العربية السعودية في المقام الأول تليها الكويت ثم مصر.

- إجمالي الربح: ارتفع 4.9% بمعدل أقل بسبب ارتفاع تكاليف المدخلات لقطاع العصائر، وتكلفة الأعلاف، وارتفاع تكاليف العمالة و التكاليف الإضافية المتعلقة بتدابير السلامة لإدارة جائحة كوفيد 19.

- مصاريف البيع والتوزيع: ارتفعت بمبلغ 47.9 مليون ريال وبمعدل 8.1% والذي كان بسبب ارتفاع تكاليف العمالة وزيادة النمو في قناة البيع بالتجزئة وزيادة تكلفة التوزيع بما يتماشى مع زيادة الإيرادات.

- المصاريف العمومية والإدارية: ارتفعت بمبلغ 4.4 مليون ريال وبمعدل 5.6%، وذلك بسبب استمرار العمل بمعدل تشغيل أقل من نمو الإيرادات بسبب مبادرات إدارة التكاليف.

المصروفات الأخرى: ارتفعت بمبلغ 16.2 مليون ريال، وذلك بسبب ارتفاع الخسائر من بيع الأبقار والتي تأتي في توقيت طبيعي.

- تكلفة التمويل: انخفضت تكاليف التمويل بمقدار 13.4 مليون ريال سعودي حيث تم تعويض فوائد انخفاض معدل الفائدة وانخفاض مستويات الدين جزئيًا عن طريق انخفاض رسملة تكلفة التمويل في برنامج النفقات الرأسمالية.