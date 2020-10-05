تسوية بـ114.3 مليون دولار لـ"أعيان" مع بيتك والتجاري

أعلن كل من بيت التمويل الكويتي والبنك التجاري الكويتي التوصل إلى تسوية لديون مستحقة على شركة أعيان للإجارة والاستثمار بقيمة 35 مليون دينار، أو ما يعادل 114.30 مليون دولار.

وقد تضمنت التسويتان سداد 3.2 مليون دينار، أو 10.45 مليون دولار، نقدا لكل من البنكين، وتحويل 16% تقريبا من أسهم شركة تابعة غير مدرجة إلى كل من البنكين.

موضوع يهمك كشفت مصادر مصرفية عن انتهاء البنوك المحلية الكويتية من اعتماد التصور النهائي لعملية التسوية التي تمَّت بلورتها في... تسوية "أعيان" نضجت.. وبدء نقل أصول إلى بنوك الكويت بنوك وتمويل

وتعد أعيان واحدة من أكبر 3 شركات استثمار كويتية تعثرت خلال أزمة 2008، وقد قامت بإعادة هيكلة ديونها مرات عدة، تحت مظلة قانون الاستقرار المالي.

وقالت أعيان إنها ستحقق أرباحا بنحو 17 مليون دينار نتيجة التسويات التي توصلت إليها.

وتُعد تسوية أعيان إحدى أكبر التسويات خلال العام الحالي، وتعتبر وفق المصادر، مفيدة وإيجابية لكل الأطراف.

فالشركة لديها حماية من الدائنين وفق قانون الاستقرار حتى عام 2024، والظروف والتحديات الحالية تفرض التعاون لفك أي تشابكات بين المصارف الدائنة وباقي الشركات التي تعثرت جراء الأزمة المالية أواخر 2008 بعد مرور 12 عاما عليها وتكوين مخصصات كاملة.

على صعيد متصل، أفادت المصادر بأن "أعيان" حصلت على خصم تشجيعي من البنوك، ضمن سياسات البنوك الدائنة مع كل الشركات الراغبة في السداد بجدية، لطي ملف المديونيات المتعثرة.