"زين السعودية": اليوم بدء التصويت على تخفيض رأس المال

أعلنت شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين السعودية) لمساهميها عن بداية التصويت الإلكتروني على بنود اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة تخفيض رأس مال الشركة (الاجتماع الأول) وذلك من الساعة 10:00 العاشرة صباحاً من يوم الاثنين 18 صفر 1442هـ الموافق 5 أكتوبر 2020م وحتى نهاية انعقاد الجمعية.

ودعا مجلس إدارة شركة الاتصالات المتنقلة السعودية "زين السعودية"، المساهمين إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة تخفيض رأسمال الشركة.

وقالت الشركة في بيان نشر على موقع السوق السعودية "تداول"، إن رأس المال قبل التخفيض يبلغ 5.837 مليار ريال، ومن المقرر أن يصبح بعد التخفيض 4.487 مليار ريال.

موضوع يهمك أثر الانخفاض الحاد في السياحة والسفر بشكل كبير على العقارات التجارية في الولايات المتحدة وتحديدا الفنادق التي بدأت تتعثر... أميركا: العقارات التجارية تفقد 27% من قيمتها بسبب كورونا عقارات

وسينخفض عدد الأسهم من 583.729.175 سهم إلى 448.729.175 سهم بعد التخفيض.

وأوضحت الشركة أن سبب تخفيض رأس المال هو إطفاء معظم الخسائر المتراكمة.

وستقوم زين السعودية بإلغاء 135 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 10 ريالات للسهم الواحد، من أسهم الشركة الحالية.

وفي حال وافق مساهمو الشركة في اجتماع الجمعية العامة غيـر العادية على تخفيض رأس المال، سيكون قرار التخفيض نافذاً على جميع مساهمي الشركة المقيدين بسـجلات الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز إيداع) بنهاية تداول ثاني يوم يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي تقرر فيها تخفيض رأس المال.

وقالت "زين" إنه لا يوجد تأثير جوهري من تخفيض رأس المال على التزاماتها المالية.