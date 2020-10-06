اتفاقية بين "العالمية القابضة" و"دال" لاستثمار 225 مليون دولار

أعلنت شركة اي اتش سي فود القابضة، الشركة التابعة والمملوكة بالكامل للشركة العالمية القابضة، ومجموعة "دال"، أكبر تكتل تجاري في القطاع الخاص السوداني، أمس، إبرام اتفاقية مشتركة بهدف تطوير أراضٍ زراعية في منطقة أبو حمد في ولاية نهر النيل السودانية.

وتنطوي الاتفاقية على خطة استثمارية على مدار 5 سنوات بقيمة تزيد على 225 مليون دولار لتطوير واستصلاح أكثر من 100 ألف فدان من الأراضي الزراعية، ومن المتوقع أن يبلغ إنتاج هذه المزرعة أكثر من 400 ألف طن متري من المحاصيل الزراعية.

وبمجرد تطوير هذه الأراضي بالكامل، ستساهم بتحقيق مليار دولار من إيرادات التصدير في السودان على مدار السنوات العشر القادمة. ومن المتوقع أن يوفر المشروع فرص عمل جديدة لأكثر من 5 آلاف شخص في السودان، بما في ذلك المزرعة والخدمات الإضافية الداعمة لها.



وقال مأمون عثمان، الرئيس التنفيذي لشركة اي اتش سي فود القابضة: نحن على قناعة بأن هذا المشروع الزراعي سيضطلع بدور ريادي في تأمين إنتاج زراعي نوعي عالي الجودة، كما سيمضي قدماً بتحقيق مزيد من الإنجازات على صعيد التكامل الغذائي ضمن سلسلة التوريد المتخصصة على مستوى شركتنا.

وقال أسامة داود عبد اللطيف، رئيس مجموعة "دال": "نحن سعداء بإبرام هذه الشراكة. ونتطلع إلى رؤية ما ستقدمه من عائد إيجابي للسودان، لا سيّما أنها ستخلق فرصاً واعدة تساهم بدورها في تنمية المجتمع المحلي ضمن المناطق الريفية بما في ذلك الاستثمار في الحلول التكنولوجية المناسبة لاحتياجات البلاد، بما سيؤدي إلى تحسين الأساليب والطرق الزراعية".

وينصب تركيزنا على حماية البيئة وضمان ترسيخ مبادئ ومفهوم الاستدامة من خلال الحد من استهلاك وهدر المياه مع إرساء أسس مستقبل مستدام على المدى الطويل.



وسيحقق هذا المشروع منفعة ذاتية من خلال الاستفادة من أفضل الممارسات البارزة على مستوى القطاع وحلول التكنولوجيا المتطوّرة، ويشمل ذلك المعدات الآلية للري بالتنقيط، والتي تساهم في تقليل هدر المياه، بينما ستساهم أحدث التقنيات الزراعية في تعزيز إنتاج المزرعة، التي نطمح إلى توسيعها من حيث الحجم والمساحة.