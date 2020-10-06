"طيران الخليج" تُعيّن وليد العلوي رئيسًا تنفيذيًا بالإنابة

كشف تعميم صادر عن مجلس إدارة شركة طيران الخليج عن تعيين وليد العلوي رئيساً تنفيذياً بالإنابة خلفاً للرئيس التنفيذي المستقيل كريسيمير كوكو الذي عُين في العام 2017.

وذكر التعميم أن العلوي سيشغل منصب الرئيس التنفيذي بالإنابة اعتباراً من اليوم الاثنين الموافق 5 أكتوبر 2020، وفقا لما نقلته "الأيام الاقتصادي".

وشغل وليد العلوي منصب نائب الرئيس التنفيذي لشركة طيران الخليج بعد تعيينه في مطلع أغسطس 2017.

ويمتلك العلوي خبرة "40 عاماً" في قطاع الطيران بعد تدرجه في مختلف الوظائف، كما أنه حاصل على شهادة الماجستير في إدارة الطيران من جامعة سيتي في لندن "City University of London".