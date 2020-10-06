خطة استحواذ بـ 13 مليار دولار تشغل حرباً فرنسية بين شركتين

قالت شركة المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي الفرنسية سويز، اليوم الثلاثاء، إنها ستفعل كل ما يمكن لتجنب استحواذ منافستها فيوليا عليها بعدما تمكنت الأخيرة من شراء حصة 29.9% في الشركة وطرحت عرضا لشراء بقية الأسهم.

وقالت سويز في بيان "علمت سويز بشراء فيوليا 29.9% من رأسمالها بأسلوب عدواني وفي ظل ظروف غير مسبوقة وغير مألوفة".

وأضافت "تؤكد الشركة أنها ستستخدم كافة الوسائل التي في وسعها لحماية مصالح موظفيها وعملائها وجميع مساهميها، خاصة لضمان معاملة نزيهة ومتساوية لكافة مساهميها وتجنب التلصص للاستحواذ أو السيطرة الفعلية".

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وقالت فيوليا أمس الاثنين، إنها ستطرح عرضا بقيمة 18 يورو للسهم، وهو السعر نفسه الذي قدمته لشركة الكهرباء إنجي لشراء حصة 29.9% في صفقة ستقيم سويز بنحو 11.2 مليار يورو (13.20 مليار دولار).

وأضافت الشركة أنها تريد استئناف المناقشات مع سويز بعدما تعهدت بأنها لن تطرح عرضها لحين الحصول على موافقة مجلس إدارة سويز.