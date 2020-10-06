إكسون موبيل تتجه لإلغاء 1600 وظيفة في أوروبا

أعلنت مجموعة النفط الأميركية العملاقة "إكسون موبيل" أنّها ستلغي بحلول نهاية العام المقبل 1600 وظيفة في أوروبا، أي أكثر من 10% من إجمالي عدد موظفيها في القارة، وذلك في إطار جهودها لخفض التكاليف والتي زادتها إلحاحاً تداعيات كوفيد-19.

وقالت المجموعة التي توظف في أوروبا حوالي 14 ألف شخص (من أصل حوالي 75 ألف موظف حول العالم) في بيان إن "تأثير كوفيد-19 على الطلب على منتجات إكسون موبيل جعل العمل الجاري لتحسين كفاءة (الشركة) أكثر إلحاحاً".

ولم توضح "إكسون موبيل" كيف ستتوزع جغرافياً الوظائف التي قررت إلغاءها، مكتفية بالقول إن الأمر سيعتمد على "البصمة التجارية وظروف الأسواق المحليّة"، وفقا لما نقلته "فرانس برس".

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ولفت البيان إلى أن "أوروبا لا تزال سوقاً مهمة لإكسون موبيل كما أظهرت الاستثمارات الكبرى الأخيرة. ومع ذلك، هناك حاجة الآن لاتّخاذ إجراءات مهمّة لتحسين القدرة التنافسية من حيث التكلفة وضمان تغلب الشركة على ظروف السوق غير المسبوقة هذه".

وإكسون موبيل التي تضررت بشدة من جائحة كوفيد-19 وانخفاض الطلب العالمي على الذهب الأسود بالإضافة إلى التحول للطاقات المتجددة، تراجعت أسهمها بأكثر من النصف في وول ستريت منذ بداية العام.