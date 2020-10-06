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"البحر الأحمر" توقع اتفاقية لإنشاء وحدات سكنية في نيوم

المصدر: دبي - العربية.نت
"البحر الأحمر" توقع اتفاقية لإنشاء وحدات سكنية في نيوم
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أعلنت شركة البحر الأحمر العالمية، اليوم الثلاثاء، عن توقيع عقد أعمال التصاميم والتوريد والتنفيذ لعدد من الوحدات السكنية مُسبقة الصنع والمكاتب وتجهيزاتها، مع شركة نيوم.

وقالت الشركة، في بيان للسوق المالية السعودية تداول، إن العقد يهدف إلى تصميم وتوريد وتنفيذ وحدات سكنية ومكاتب وتجهيزها، وتبلغ قيمته 78 مليون ريال سعودي.

وأوضحت أن العقد يتضمن عمل التصاميم الهندسية والتوريد والتنفيذ لوحدات سكنية ومكاتب إدارية وتجهيزها لاستخدام موظفي شركة نيوم بما يساعد في تنفيذ مشروعها التنموي الذي يتضمن تطوير مدن وموانئ ومناطق تجارية ومراكز للبحوث والأماكن الرياضية والترفيهية والوجهات السياحية. وتصل مدة تنفيذ العقد إلى 4 شهور تبدأ من تاريخ التوقيع على العقد.

وتوقعت الشركة أن يظهر الأثر المالي للعقد في الربع الرابع من 2020.

يأتي توقيع العقد ضمن اختصاص شركة البحر الأحمر العالمية في مجال تصنيع وتركيب المباني مُسبقة الصنع وتوفير الحلول الإنشائية العاجلة في المنطقة والتي أهلتها للريادة في هذا المجال على مدى السنوات الأربعين الماضية من خلال تنفيذها العديد من المشاريع الهامة في منطقة الشرق الأوسط وقارتي آسيا وأفريقيا.

كلمات دالّة

#توريدات, #البحر_الأحمر_العالمية, #مدينة_نيوم, #مساكن
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