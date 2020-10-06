السعودية: الاستئناف تؤيد تغريم مجلس اللجين السابق 1.9 مليون ريال

أعلنت هيئة السوق المالية السعودية، اليوم الثلاثاء، عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية في الدعوى المقامة من رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة اللجين القابضة الذين تم عزلهم عام 2017 ضدّ قرار مجلس هيئة السوق المالية الصادر بحقهم في شأن مخالفاتهم المرتكبة أثناء عضويتهم في مجلس إدارة شركة اللجين القابضة.

موضوع يهمك عاد سهم شركة اللجين القابضة، اليوم الأربعاء، إلى التداول في السوق المالية السعودية، وذلك بعد أن أفصحت الشركة عن نتائجها... سهم "اللجين القابضة" يعود للتداول بعد إعلان قوائمها المالية شركات

وقررت لجنة الاستئناف تأييد قرار مجلس الهيئة المتضمن فرض غرامات مالية عليهم مقدارها 1.9 مليون ريال نتيجة ارتكابهم لتلك المخالفات.

وقالت الهيئة إنه سبق وأن صدر قرار مجلس الهيئة بإحالة اشتباه آخر إلى النيابة العامة في شأن مخالفة عدد من أعضاء مجلس إدارة شركة اللجين القابضة (السابق) الفقرة (ج) من المادة الحادية عشرة بعد المائتين من نظام الشركات، وذلك لاستعمالهم أصوات شركة اللجين القابضة في إحدى شركاتها التابعة بما يتعارض مع مصالح شركة اللجين وبما يصب في مصلحتهم، وكذلك بشأن مخالفتهم الفقرة (أ) من المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية لإغفالهم الإفصاح عن تطورات جوهرية أثناء عضويتهم في مجلس إدارة شركة اللجين.

وعلى صعيد متصل، قررت الهيئة إحالة اشتباه في مخالفة احد أعضاء مجلس إدارة شركة اللجين (السابق) -والذي تم عزله مع بقية أعضاء مجلس إدارة الشركة، وذلك لتصريحاته الصحفية التي أدلى بها بصفته الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للصناعات البتروكيماوية "ناتبت" المتضمنة بيانات غير صحيحة ومضللة عن شركة اللجين القابضة، وذلك بهدف إيجاد انطباع غير صحيح ومضلل بشأن شركة اللجين القابضة.

وأصدر مجلس هيئة السوق المالية قراره بإحالة اشتباه في مخالفة المذكور للمادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق إلى النيابة العامة، لقيامه بتداولات مشتبه بها على أسهم شركة اللجين القابضة من خلال المحفظة الاستثمارية العائدة لشركة "ناتبت" والمحفظة الاستثمارية العائدة لإحدى الشركات التي قامت بتأسيسها شركة "ناتبت"، حيث يتولى المذكور إدارة تلك المحافظ الاستثمارية.