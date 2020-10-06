تراجع أرباح "المتقدمة" 27% إلى 156 مليون ريال بالربع الثالث

أعلنت الشركة المتقدمة للبتروكيماويات تراجع صافي الأرباح بالربع الثالث من 2020 بـ 26.8% إلى نحو 156 مليون ريال مقابل 213.12 مليون ريال للربع الثالث من العام الماضي.

وعزت الشركة في بيان لها على السوق المالية السعودية "تداول" تراجع صافي الأرباح إلى انخفاض أسعار مبيعات البولي بروبيلين وكمية المبيعات بنسبة 12.5% و3.8% على التوالي، إلى جانب ارتفاع استهلاك البروبيلين المشترى من مصادر خارجية بنسبة 22.5%.

وأشارت إلى أن انخفاض صافي الربح جاء بالرغم من انخفاض أسعار البروبان والبروبيلين المشترى من مصادر خارجية بنسبة 7.5% و12% على التوالي، وانخفاض المصروفات العامة والإدارية بنسبة 31.4%.

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كما لفتت إلى أن حصة الشركة من أرباح شركة إس كي أدفانسد المحدودة في كوريا الجنوبية، تراجعت إلى 22.2 مليون ريال، بالربع الثالث لعام 2020م مقارنة بنحو 25.8 مليون ريال للربع المماثل من العام الماضي.



وعلى أساس ربعي ارتفعت أرباح الشركة بنسبة 0.68%، مقارنة بأرباح الربع السابق، التي بلغت 154.95 مليون ريال.

وتراجعت أرباح "المتقدمة" بعد الزكاة والضريبة خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2020 إلى 416 مليون ريال مقابل 567.3 مليون ريال للفترة نفسها من 2019، بتراجع 26.67%.

يشار إلى أن صافي أرباح الشركة تراجعت خلال الربع الثاني نحو 19.4% إلى 155 مليون ريال مقابل 192.31 مليون ريال، للربع المماثل من العام الماضي.