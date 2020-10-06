مجلس إدارة "ميدغلف" يوصي بتخفيض رأس المال لإطفاء الخسائر

أعلنت شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني (ميدغلف) أن مجلس الإدارة قرر بالتوصية للجمعية العامة غير العادية بتخفيض رأس مال الشركة ومن ثم زيادته، وذلك لإعادة هيكلة رأس المال لإطفاء الخسائر المتراكمة.

وسيبلغ رأس المال بعد التخفيض 700 مليون ريال، حيث كان قبل التخفيض 800 مليون ريال بنسبة تخفيض في رأس المال 12.5%، وسيبلغ عدد الأسهم بعد التخفيض 70 مليون سهم، بعد أن كانت قبل التخفيض 80 مليون سهم.

وقالت الشركة بأن تاريخ التخفيض سيكون بنهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي تقر تخفيض رأس المال، كما يشترط الحصول على موافقات الجهات الرسمية ذات العلاقة بما فيها مؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة السوق المالية بالإضافة إلى الجمعية العامة غير العادية.

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كما قرر المجلس في نفس الاجتماع الموافقة على تعيين شركة الأهلي المالية كمستشار مالي بخصوص تخفيض و زيادة رأس المال، كما سيتم الإعلان فى حينه عن تقديم ملف طلب تخفيض رأس مال الشركة إلى هيئة السوق المالية للحصول على موافقتها.

وأوصى مجلس إدارة الشركة في نفس الاجتماع للجمعية العامة غير العادية وبعد الانتهاء من عملية تخفيض رأس المال، بزيادة رأس مال الشركة بقيمة 350 مليون ريال من خلال طرح أسهم حقوق أولوية. تهدف الشركة بشكل أساسي من زيادة رأس المال إلى تعزيز هامش الملاءة للشركة ودعم عمليات التوسع في نشاطها.

وقالت الشركة بأنه ستكون الأحقية في الاكتتاب للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قررت زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية والذين تظهر أسمائهم في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الجمعية العامة غير العادية والتي سيتم تحديد موعدها لاحقاً.

ونوهت الشركة على أن عملية زيادة رأس المال مشروطة بموافقة الجهات الرسمية ذات العلاقة بما فيها مؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة السوق المالية بالإضافة إلى الجمعية العامة غير العادية . كما قرر مجلس الإدارة الموافقة على تعيين شركة الأهلي المالية كمستشار مالي ومتعهد التغطية عن عمليتي خفض وزيادة رأس المال.