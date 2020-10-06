مساهمو "اتحاد الخليج" يقرون زيادة رأس المال ضمن اتفاقية الاندماج مع "الأهلية"

وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني "اتحاد الخليج"، على زيادة رأسمال الشركة لغرض إتمام اندماج شركة الأهلية للتأمين التعاوني "الأهلية للتأمين" في شركة "اتحاد الخليج".

وأقرت الجمعية، بحسب بيان للشركة على موقع شركة السوق المالية السعودية "تداول" اليوم الثلاثاء، دمج الشركة الأهلية في شركة اتحاد الخليج وفقاً لأحكام المواد (191) و(192) و(193) من نظام الشركات، من خلال إصدار 0.646135284552846 سهم في شركة اتحاد الخليج مقابل كل سهم في الشركة الأهلية، وفقاً لشروط وأحكام اتفاقية الاندماج بين الشركتين، المبرمة في 4 يونيو 2020.

وتمت الموافقة على أحكام اتفاقية الاندماج المبرمة بين الشركتين، والموافقة على زيادة رأسمال شركة اتحاد الخليج من 150 مليون ريال إلى 229.47 مليون ريال، وفقاً لشروط وأحكام اتفاقية الاندماج، على أن تسري هذه الزيادة عند نفاذ الاندماج وفقاً لأحكام نظام الشركات واتفاقية الاندماج.

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وأقرت عمومية "اتحاد الخليج غير العادية التعديلات المقترحة على النظام الأساسي لشركة اتحاد الخليج المتعلقة بصفقة الاندماج، وفقاً للصيغة الموضحة في المرفق رقم (1) من هذه الدعوة، على أن تسري هذه التعديلات عند نفاذ الاندماج".

ووافقت الجمعية كذلك، على تغيير اسم الشركة الدامجة ليصبح "شركة اتحاد الخليج – الأهلية للتأمين التعاوني" بعد إتمام صفقة الاندماج، وتفويض مجلس إدارة شركة اتحاد الخليج، أو أي شخص مفوض من قبل مجلس الإدارة، بإصدار أي قرار أو اتخاذ أي إجراء قد يكون ضروريا لتنفيذ أي من القرارات المذكورة أعلاه.

وأوضحت "اتحاد الخليج" في بيانها، أن الاندماج سيكون نافذاً بعد استيفاء كافة شروطه، بما في ذلك الشرط المتعلق بفترة اعتراض الدائنين وفقاً لاتفاقية الاندماج ولأحكام المادة (193) من نظام الشركات وكما هو موضح في تعميم المساهمين.

وقالت "اتحاد الخليج"، إنه سيتم زيادة رأسمالها من خلال إصدار أسهم جديدة لصالح مساهمي الشركة الأهلية؛ لغرض دمج الشركة الأهلية في شركة اتحاد الخليج وفقاً لأحكام المواد (191) و(192) و(193) من نظام الشركات وأحكام الفقرة الفرعية (1) من الفقرة (أ) من المادة (49) من لائحة الاندماج والاستحواذ.

وبينت أن عملية الدمج تتم بعد زيادة رأس مال شركة اتحاد الخليج للتأمين بما يعادل 52.98% من رأسمال الشركة ما قبل الاندماج، وبزيادة عدد الأسهم من 15 مليون سهم إلى 22.95 مليون سهم، ليتم إصدار 0.646135284552846 سهم جديد في شركة اتحاد الخليج مقابل كل سهم من أسهم الشركة الأهلية.

وشددت الشركة، على أن الزيادة في رأس المال ستكون نافذة عند نفاذ قرار الاندماج، وذلك وفقاً لما هو موضح في تعميم المساهمين.

ولفتت "اتحاد الخليج" على أن أحقية الأسهم ستكون للمساهمين المالكين لأسهم الشركة الأهلية عند نفاذ قرار الاندماج، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة الأهلية لدى مركز الإيداع بنهاية ثاني فترة تداول بعد نفاذ قرار الاندماج.