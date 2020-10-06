"نورث أيكر" التابعة لـ"شعاع" تستكمل إنجاز هيكل مبنى The Broadway

أنجزت "نورث أيكر" شركة تطوير العقارات التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها وإحدى شركات مجموعة "شعاع كابيتال"، الشركة المدرجة في سوق دبي المالي، كامل هيكل مبنى "ذا برودواي" الواقع في منطقة وستمنستر بلندن، والذي يشكل أحدث المشاريع متعددة الاستخدامات التي تطورها شركة "نورث أيكر".

ويشكل هذا الإنجاز محطة أساسية من محطات استكمال مشروع "ذا برودواي"، حيث أنهت الشركة أعمال البناء الأساسية العائدة للطابق 19 أي الأخير من المبنى على ارتفاع يصل لحوالي 75 مترا.

ويأتي ذلك في أعقاب الاهتمام الواسع الذي لاقاه المشروع من قبل المستثمرين خلال فترة الإغلاق القسري الناتج عن جائحة كورونا، حيث بلغ الحجم الإجمالي لمبيعات المشروع خلال الأشهر الستة الماضية أكثر من 40 مليون جنيه إسترليني، أو 51.8 مليون دولار.

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وفي هذا السياق، قال مصطفى خريبة، نائب الرئيس التنفيذي في شعاع كابيتال وعضو مجلس إدارة والعضو المنتدب في شركة "نورث أيكر": "يأتي وضع اللمسات النهائية على مشروع (ذا برودواي) بمثابة إنجاز متميز لشركة (نورث أيكر) وتأكيداً على الطلب القوي والمتواصل الذي تشهده مشاريع الشركة بدعمٍ من المعالم الجذابة في المنطقة الفاخرة في وسط لندن، إضافة إلى الزخم الحالي المعزز بالتغييرات التي أجرتها حكومة المملكة المتحدة على ضريبة الدمغة على العقار. ونؤكد اليوم على ثقتنا القوية بالتطلعات الإيجابية لأعمال (نورث أيكر)".

ويقع مشروع "ذا برودواي" في الموقع السابق لمقر "شرطة نيو سكوتلاند يارد متروبوليتان"، وهو يشكل حالياً أحد أكبر مشاريع البناء والتطوير العقاري في وسط لندن.

ويوفر "ذا برودواي" منطقة سكنية فاخرة تمتد على مساحة 355 ألف قدم مربعة، إضافة إلى 117 ألف قدم مربعة من المساحات المكتبية ووحدات تجزئة تصل مساحتها لـ 27 ألف قدم، وعلاوة على ذلك، يضم المشروع منطقة مساحتها 16 ألف قدم مربعة تضم مرافق صحية وأخرى للياقة البدنية ومنتجعا رياضيا وترفيهيا، إضافة إلى مسبح بطول 25 متراً وساحة عامة بمساحة 2000 قدم مربعة.

من جهته، قال نيكولو باراتيري دي سان بيترو، الرئيس التنفيذي لشركة "نورث أيكر": "نحتفل اليوم بتحقيق إنجاز جديد ومتميز في (ذا برودواي) أحدث مشاريعنا متعددة الاستخدامات وأحد أكبر المجمعات السكنية الراقية في وسط لندن. وبينما يأتي المشروع ليضفي مزيداً من التألق على أفق المدينة، فإنه سيوفر إطلالة متميزة على أشهر معالم لندن القديمة والحديثة".

جدير بالذكر أن شركة "نورث أيكر" تعمل حالياً على مشروعين رئيسيين في وسط لندن وهما: "ذا برودواي" و"1 بالاس ستريت".

وكانت الشركة قد أعلنت في شهر يوليو عن نمو بمعدل ثلاثة أضعاف في عدد الاستفسارات حول مبيعاتها خلال النصف الأول 2020، إضافة إلى بداية سنة قوية من حيث المبيعات الفعلية.