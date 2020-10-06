شركة تابعة لـ"شعاع كابيتال" تنجز هيكل مبنى "ذابرودواي" بلندن

أنجزت نورث أيكر، شركة تطوير العقارات التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها وإحدى شركات مجموعة شعاع كابيتال المدرجة في سوق دبي المالي، كامل هيكل مبني "ذا برودواي" الواقع في منطقة وستمنستر بلندن.

وأوضحت الشركة في بيان لسوق دبي المالي اليوم، أن المبنى يشكل أحدث المشاريع متعددة الاستخدامات التي تطورها شركة نورث.

وأشارت الشركة إلى أن هذا الإنجاز يشكل محطة أساسية من محطات استكمال مشروع ذا برودواي، حيث أنهت الشركة أعمال البناء الأساسية العائدة للطابق 19 أي الأخير من المبنى على ارتفاع يصل لنحو 75 متراً.

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وبحسب البيان، يأتي ذلك في أعقاب الاهتمام الواسع الذي لاقاه المشروع من قبل المستثمرين خلال فترة الإغلاق القسري الناتج عن جائحة كورونا، حيث بلغ الحجم الإجمالي لمبيعات المشروع خلال الأشهر الستة الماضية أكثر من 40 مليون جنيه استرليني.

يذكر أن شركة نورث أيكر تعمل حالياً على مشروعين رئيسيين في وسط لندن وهما "ذا برودواي" و"أ بالاس ستريت".

وكانت الشركة قد أعلنت في يوليو عن نمو بمعدل 3 أضعاف في عدد الاستفسارات حول مبيعاتها خلال النصف الأول من 2020، إضافة إلى بداية سنة قوية من حيث المبيعات الفعلية.