أرابتك القابضة: تأجيل اجتماع مجلس الإدارة إلى 8 أكتوبر

أعلنت شركة "أرابتك القابضة" أنه تم تأجيل موعد انعقاد مجلس إدارتها الذي كان من المقرر عقده يوم الأربعاء 7 أكتوبر، مبينة أنه سيتم عقد الاجتماع في يوم الخميس 8 أكتوبر الساعة الثالثة بعد الظهر.



ومن المقرر أن ينظر المجلس خلال الاجتماع في القرارات والإجراءات اللازمة لأغراض تنفيذ القرارات المتخذة في اجتماع الجمعية العمومية ( الأخير).

وكان مساهمو شركة أرابتك القابضة قد فوض مجلس الإدارة للتقدم بطلب التصفية بسبب وضعها المالي غير القابل للاستمرار نتيجة لتداعيات الجائحة بحسب ما أفادته الشركة في رسالة إلكترونية داخلية.

موضوع يهمك أوضح رئيس الاستثمار في بي أتش مباشر طلال طوقان، في مقابلة مع "العربية"، أن قرار الجمعية العمومية لـ "أرابتك" تصفية... كيف ستنعكس تصفية "أرابتك" على الدائنين والموردين؟ بنوك وتمويل

وقالت مصادر مطلعة لـ "العربية.نت" إن المساهمين فوضوا مجلس الإدارة أيضا لتعيين "أليكس بارتنرز" و"ماثيو وايلدي" وأي شخص أو أشخاص آخرين يراه مناسبا لتصفية العمليات.

وتأتي هذه الأنباء بعد أن كانت الشركة قد أعلنت في التاسع من سبتمبر أنها ستدعو لعقد اجتماع جمعية عمومية بموجب قانون الشركات في الإمارات الذي يلزمها بالتصويت على استمرار العمل إذا بلغت الخسائر المتراكمة نصف رأسمال الأسهم المصدرة.

وتواجه أرابتك تحديات بالجملة أوصلت خسائرها المتراكمة إلى 1.46 مليار درهم بنهاية الربع الثاني وهو ما يمثل 97% من رأسمالها.

إضافة إلى ذلك وعلى الرغم من أن لدى الشركة نحو 503 ملايين درهم من النقد والودائع قصيرة الأجل إلى أن صافي النقد المتاح لديها هو 184 مليون درهم فقط، وذلك لأن لديها سحوبات على المكشوف لدى البنوك بأكثر من 318 مليون درهم.

أما مجموع المطلوبات على الشركة فكان 10.1 مليار درهم بنهاية الربع الثاني مقابل موجودات بـ9.7 مليارا درهم.

ومن أكبر المساهمين في أرابتك، شركات آبار بحصة مجتمعة تبلغ 37.7% وتصاميم العقارية بحصة 7%.