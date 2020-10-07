"إعمار": الأرض الملغى سند ملكيتها في السعودية ليست مملوكة للشركة

أكدت شركة إعمار العقارية أن قيمة الأرض التي تم إلغاء سند ملكيتها في السعودية لم تعكس في البيانات المالية الموحدة لعام 2019.

وأوضحت الشركة في بيان لبورصة دبي المالية أنه لا يترتب على قرار المحكمة بإلغاء سند الملكية أي أثر مالي جوهري عليها.

وبينت أن الأرض المذكورة ليست مملوكة من قبل شركة إعمار أو للشركة التابعة لها منذ عام 2016 تاريخ الانفصال عن الشركاء في السعودية.

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وكانت الشركة قد أشارت سابقاً إلى أن ما يتم تداوله حول إلغاء صك أرض بمساحة 13 مليون متر مربع لشركة تابعة لإعمار العقارية ليس له تأثير جوهري.

ولفتت إلى أن الأرض ليست مملوكة في الوقت الحالي لشركة إعمار أو لشركة تابعة لها.