موديز: ارتفاع وتيرة الاندماجات في بنوك الخليج بسبب كورونا

توقعت وكالة موديز ارتفاع وتيرة عمليات الإندماج والاستحواذ في القطاع المصرفي في دول الخليج خلال السنوات المقبلة، وذلك بسبب استمرار تداعيات جائحة كورونا وتراجع أسعار النفط.

وأشار التقرير إلى أن البنوك تواجه تحديات قوية لتخفيض الإنفاق، بسبب تراجع مستويات الربحية وهوامش أسعار الفائدة، بالإضافة إلى ارتفاع مخصصات خسائر الائتمان وتراجع نمو الإقراض.

وأشار التقرير إلى ان الكفاءة المالية للبنوك ستكون عاملا مهما في الحفاظ على مستويات الربحية.

وإلى ذلك، لفت إلى أن تراجع الإيرادات سيدفع إدارات البنوك إلى التركيز على خفض الإنفاق وفرص الإندماج.

اقتصاديات دول الخليج ستنمكش 6%

وفي سياق متصل، توقع نائب الرئيس ومحلل أول لدى وكالة موديز للتصنيف الإئتماني أشرف مدني ، في مقابلة مع "العربية"، انكماش اقتصاديات دول الخليج بين 3.5 إلى 6% في 2020، ثم تعود للنمو ما بين 2 و3 % في 2021، ولكن رغم تحولها للنمو ستبقى أضعف من المستويات التاريخية وسيضغط ذلك على البيئة التشغيلية للمصارف.

أمّا عن أسعار النفط، فتوقع مدني أسعار النفط عند 35 دولارا للبرميل كمتوسط في 2020، ثم ترتفع الأسعار إلى 45 دولارا في 2021 ولكن تبقى دون السعر الذي ترتكز عليه ميزانيات الخليج بالتالي سيضغط على معدلات الإنفاق.