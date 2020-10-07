الصندوق الروسي يستثمر في الطرح العام لـ"سوفكومفلوت"

أعلن صندوق الثروة السيادي الروسي، اليوم الأربعاء، أنه استثمر في الطرح العام الأولي لشركة الشحن الروسية سوفكومفلوت " Sovcomflot " بجانب صناديق ثروة سيادية كبيرة في الشرق الأوسط وآسيا.



وقال اثنان من مسؤولي دفاتر الاكتتاب الذين ينظمون العملية أمس الثلاثاء إن الشركة وجهت المستثمرين لتوقع تسعير طرحها العام الأولي عند الحد الأدنى لنطاق التسويق.

موضوع يهمك توقع الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمارات الروسي، كيريل ديمترييف، في لقائه مع "العربية" أن يشهد الاقتصاد العالمي نموا قويا... صندوق الاستثمارات الروسي: السعودية من أفضل الوجهات الاستثمارية في الفترة المقبلة اقتصاد

وفي سياق منفصل، كان صندوق الثروة السيادي الروسي قد أعلن موافقته على توريد 25 مليون جرعة من لقاحه المحتمل لمرض كوفيد-19 إلى مصر عبر شركة فاركو التي وصفها بأنها واحدة من مجموعات صناعة الأدوية الرائدة في مصر.

وأبرم صندوق الاستثمار المباشر الروسي عدة صفقات لتوريد لقاح (سبوتنك-في) إلى الخارج، ومنها توريد 100 مليون جرعة إلى الهند حيث يُتوقع أيضا أن يجري تجارب سريرية.

والشهر الماضي، وقعت الشركة الكيميائية السعودية القابضة مذكرة تفاهم مع صندوق الاستثمار الروسي، للعمل على توفير اللقاح الخاص بفيروس كورونا في السعودية.

وقالت الشركة إنها وقعت من خلال قطاعها الدوائي المتمثل بشركة أجا للصناعات الدوائية المحدودة (آجا فارما) والشركة السعودية العالمية للتجارة المحدودة (سيتكو فارما) مع صندوق الاستثمار المباشر الروسي RDIF مذكرة تفاهم غير ملزمة للتعاون المشترك فيما يخص اللقاح الخاص بفيروس كورونا.