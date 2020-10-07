تغريم "سيسكو" 9. 1 مليار دولار لـ"انتهاكها" براءات اختراع

ذكرت تقارير صحافية أن هنري مورغان قاضي المحكمة الجزئية الأميركية في نورفولك بولاية فيرجينيا، أصدر حكما يدين شركة "سيسكو" الأميركية لأنظمة التكنولوجيا بانتهاك حقوق براءات الاختراع التي تملكها شركة "سنتريبيتال نتووركس" لحلول الأمن السيبراني، وأمرها بدفع 9. 1 مليار دولار لما تسببت فيه من خسائر.

ونقل عن "سيسكو" القول إنها ستستأنف الحكم أمام محكمة الاستئناف الأميركية، الدائرة الاتحادية.

كما نقلت تقارير عن القاضي مورغان القول إن "سنتريبيتال نتووركس" تستحق 8. 775 مليون دولار مقابل استخدام اختراعاتها في الماضي، والتي رفعها بنسبة 2.5% بعدما وجد أن ما قامت به "سيسكو" كان "متعمدا وفاضحا".

كما تضمن الحكم أن تدفع "سيسكو" 10% ضرائب على مبيعات بعض منتجاتها على مدار الأعوام الثلاثة المقبلة، و5 في المئة لمدة ثلاثة أعوام بعد ذلك.